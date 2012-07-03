В Киеве за полгода продажи квартир выросли в 1,8 раза — эксперт

В Киеве за январь-июнь 2012 года продажи квартир выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 11,994 тыс. квартир.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty (компании SV Development).

Согласно сообщению, за полгода в Киеве было совершено 7 156 сделок купли/продажи квартир на вторичном рынке и 4 838 продано в недостроенных домах.

Наиболее активно на вторичном рынке квартиры продавались в мае (1 630 квартир), апреле (1 450 квартир), марте (1 320 квартир), июне (1 110 квартир) и феврале (1 013 квартир). При этом в январе было продано наименьшее количество квартир (633).

На первичном рынке жилья столицы больше всего квартир продано в мае (1146). Более активно квартиры в новостроях продавались в апреле (950), июне (860), марте (870), феврале (698), наименее активно — в январе (314).

Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (47% сделок), 42% приходится на однокомнатные квартиры и 11% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (70%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 21% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 9% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем 1 477 долл./кв.м на вторичном рынке (1 320 долл./кв.м на первичном). Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 888 долл./кв.м на вторичном рынке (2 497 долл./кв.м. на первичном).

Напомним, в январе-июне 2011 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 4,547 тыс. квартир, на первичном рынке - 1,968 тыс.