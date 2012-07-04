Аренда квартир в Киеве подорожала на 12%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве за январь-июнь 2012 года выросла на 11,58% (66 долл.) – до 636 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

При этом самым дешевым оставался Святошинский район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 397 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой в 625 долл./месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 51 долл. – до 625 долл., 2-комнатных – на 64 долл., до 807 долл., 3-комнатных – на 61 долл., до 948 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 68 долл. – до 530 долл., 2-комнатных – на 106 долл., до 866 долл., 3-комнатных – на 134 долл. – до 1035 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 40 долл., до 404 долл., 2-комнатных – на 37 долл., до 516 долл., 3-комнатных – на 52 долл., до 742 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 54 долл. – до 491 долл., 2-комнатных – на 59 долл., до 608 долл., 3-комнатных – на 58 долл., до 751 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 62 долл. – до 448 долл., 2-комнатных – на 86 долл., до 601 долл., 3-комнатных – на 98 долл., до 719 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 47 долл. - до 419 долл., 2-комнатных – на 74 долл., до 561 долл., 3-комнатных – на 67 долл., до 724 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 55 долл., до 397 долл., 2-комнатных – на 59 долл., до 531 долл., 3-комнатных – на 76 долл., до 675 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 48 долл. – до 399 долл., 2-комнатных – на 59 долл., до 548 долл., 3-комнатных – на 59 долл. – до 653 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 46 долл., до 399 долл., 2-комнатных – на 41 долл., до 501 долл., 3-комнатных – на 43 долл., до 619 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 58 долл. – до 411 долл., 2-комнатных – на 67 долл., до 537 долл., 3-комнатных – на 66 долл., до 677 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.