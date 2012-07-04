ВР усовершенствовала процедуру регистрации участков и прав на недвижимость

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования и упрощения процедуры государственной регистрации земельных участков и вещевых прав на недвижимое имущество».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 233 народных депутата из 267, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что нотариус во время совершения нотариальных действий с недвижимым имуществом, объектом незавершенного строительства, имеет доступ и пользуется Государственным реестром вещевых прав на недвижимое имущество. Нотариус является специальным субъектом, на которого возлагаются функции государственного регистратора прав на недвижимое имущество в соответствии с требованиями Закона Украины “О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их обременений”, и имеет печать такого регистратора.

Пользование Государственным реестром вещевых прав на недвижимое имущество осуществляется непосредственно нотариусом, который совершает соответствующее нотариальное действие.

Нотариус во время совершения нотариальных действий с недвижимым имуществом, объектом незавершенного строительства осуществляет поиск в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество сведений о зарегистрированных вещевых правах на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, обременения таких прав, и по его результатам формирует выдержку из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество, который остается в деле государственной нотариальной конторы или частного нотариуса.

Государственная регистрация прав на объект незавершенного строительства и их обременений в случаях, установленных законом, проводится в порядке, определенном данным Законом, с учетом особенностей правового статуса такого объекта. Государственная регистрация прав собственности, регистрация которых проведена в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их возникновения, во время совершения нотариального действия с недвижимым имуществом, объектом незавершенного строительства проводится нотариусом, которым совершается такое действие. Государственная регистрация прав в результате совершения нотариального действия с недвижимым имуществом, объектом незавершенного строительства проводится нотариусом, которым совершено такое действие.

Любые правовое действия относительно недвижимого имущества (отчуждение, управление, ипотека и пр.) совершаются, если право собственности или другое вещевое право на такое имущество зарегистрировано согласно требованиям данного Закона.

Государственная регистрация обременений вещевых прав проводится, независимо от места расположения объекта недвижимого имущества.

Право собственности на предприятие как единый имущественный комплекс, жилой дом, здание, сооружение (их отдельные части) может быть зарегистрировано независимо от того, зарегистрировано ли право собственности на земельный участок, на которой они расположены.

Право собственности на квартиру, жилищное и нежилищное помещение может быть зарегистрировано независимо от того, зарегистрировано ли право собственности на жилой дом, здание, сооружение (их отдельные части), в которых они расположены.