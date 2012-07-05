Гостиный двор исключили из списка культурных памятников, не подлежащих приватизации

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 268 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Переходными положениями закона предусмотрено внести изменения в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, исключив из него Гостиный двор в Киеве (Контрактовая площадь, 4, охранный номер 872).

Законом устанавливается, что в государственном бюджете на 2013 и последующие годы предусматриваются расходы на компенсацию процентов, выплачиваемых банкам и/или другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным гражданами на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья.

Компенсация процентов по таким кредитам осуществляется в соответствии с порядком удешевления стоимости ипотечных кредитов, установленным Кабинетом министров Украины.

Также устанавливается, что финансирование объектов незавершенного строительства, которое осуществляется по бюджетным программам, предусматривающим предоставление гражданам государственной поддержки для строительства (приобретения) жилья, в частности путем уплаты части его стоимости, предоставления льготного ипотечного кредита, компенсации процентов, выплачиваемых банкам и/или другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья, может осуществляться путем заключения между заказчиками строительства (владельцами, управителями) и гражданами договоров купли-продажи имущественных прав.

В заключительных положениях отмечается, что данным законом вносятся изменения в Земельный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что право аренды земельного участка подтверждается договором аренды земли, зарегистрированным в соответствии с законом, или договором аренды земли и договором отчуждения права аренды земли, зарегистрированными в соответствии с законом.

Во время приобретения права аренды на земельный участок на основании договора отчуждения права аренды земли первичный договор аренды земли, право аренды на которую отчуждается, прилагается к договору отчуждения права аренды земли в каждом таком случае отчуждения.

На договоре аренды земельного участка орган государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество делает отметку о переходе права аренды земельного участка с указанием документа, на основании которого состоялся такой переход.

Право постоянного пользования земельным участком подтверждается государственным актом на право постоянного пользования земельным участком, кроме земельных участков площадью более 50 га для размещения открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений.

Также предусмотрено, что цена земельного участка площадью более 50 га для размещения открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений определяется по нормативной денежной оценке, указанной в технической документации.

Внесены изменения в статью 55 Бюджетного кодекса Украины, которыми предусмотрено, что защищенными расходами государственного бюджета определяются расходы общего фонда на компенсацию процентов, выплачиваемых банкам и/или другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным гражданам на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья.

Вносятся изменения в статью 37 Закона “Об ипотеке”. Ими предусмотрено, что лицу, которое на основании договора об удовлетворении требований ипотекодержателя или предостережения об удовлетворении требований ипотекодержателя, включенного в ипотечный договору, приобрело право собственности на предмет ипотеки (объект недвижимого имущества, объект незавершенного строительства и имущественные права на них), размещенный на земельном участке, который находится в аренде ипотекодателя, переходит право аренды на такой земельный участок. Указанный договор об удовлетворении требований ипотекодержателя или предостережения об удовлетворении требований ипотекодержателя, включенный в ипотечный договор, является документом, подтверждающим переход права аренды земельного участка к новому владельцу предмета ипотеки и замену лица арендатора в договоре аренды земли, и подлежащим государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Статья 81 Закона “Об аренде земли” изложена в новой редакции. Предусмотрено, что право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности не может быть отчуждено его арендатором другим лицам, внесено в уставный капитал, передано в залог, кроме предусмотренных частью второй этой статьи случаев.

Право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности, предоставленной для строительства жилого дома, может быть отчуждено арендатором при согласии арендодателя в случае, если такое строительство начато на срок и на условиях, определенных первичным договором аренды, или если такое отчуждение предусмотрено первичным договором аренды.

Арендатор, который намеревается провести отчуждение права аренды земельного участка при согласии арендодателя, подает лично или посылает заказным письмом арендодателю соответствующее заявление.

Арендодатель в месячный срок со дня получения заявления в письменном виде предоставляет арендатору согласие на отчуждение права аренды земельного участка или мотивированный отказ в предоставлении такого согласия.

В случае, если в установленный этой статьей срок арендодатель не предоставил согласия на отчуждение права аренды земельного участка или мотивированный отказ в его предоставлении, арендатор может отчуждать право аренды земельного участка через десять рабочих дней со дня окончания этого срока.

Отчуждение права аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Также вносятся изменения в статью 8-1 Закона “О ценных бумагах и фондовом рынке”. Предусмотрено, что договор купли-продажи целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства, заключается сторонами на основе типового договора.

Кроме того, внесены изменения в Закон “О регулировании градостроительной деятельности”.