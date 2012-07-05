Госимущество в аренду диппредставительствам будут предоставлять без конкурсов

Верховная Рада Украины приняла закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей осуществления хозяйственной деятельности по обеспечению функционирования дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных межправительственных организаций в Украине" (№10411).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 из 268 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Закон Украины “Об аренде государственного и коммунального имущества”, которыми предусмотрено, что в случае поступления заявления от диппредставительства или консульского учреждения иностранного государства, представительства международной межправительственной организации в Украине об аренде имущества государственного предприятия по обеспечению функционирования дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных межправительственных организаций в Украине Государственного управления делами объявление о намерении передать имущество в аренду не размещается.

Предоставление в аренду дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, представительствам международных межправительственных организаций в Украине недвижимого имущества и другого отдельного индивидуально определенного имущества государственного предприятия по обеспечению функционирования дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных межправительственных организаций в Украине Государственного управления делами осуществляется без проведения конкурса.

В соответствии с законом, арендная плата, полученная от передачи в аренду диппредставительству и консульским учреждениям иностранных государств, представительствам международных межправительственных организаций недвижимого имущества и другого отдельного индивидуально определенного имущества госпредприятия по обеспечению функционирования диппредставительства и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных межправительственных организаций ГУД, полностью направляется на выполнение уставных заданий такого предприятия для обеспечения функционирования отмеченных представительств и учреждений.

Также законом внесены изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины относительно арендной платы, полученной от передачи в аренду недвижимого имущества и другого отдельного индивидуально определенного имущества, переданного дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, представительствам международных межправительственных организаций в Украине.