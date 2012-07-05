Стоимость аренды жилья в Киеве к сентябрю может вырасти минимум на 10%

Стоимость аренды жилья в Киеве к сентябрю текущего года может вырасти минимум на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр Рубанов.

По его словам, если на сегодня однокомнатную квартиру в столице можно арендовать за 350 долл., то к сентябрю стоимость аренды может вырасти как минимум на 10% - до 380-400 долл. в месяц.

В свою очередь председатель Национального совета Риелторской палаты Украины (РПУ) Александр Бондаренко отметил, что арендные ставки будут расти из-за невозможности населения приобрести жилье. Также на величине арендной платы скажется ожидаемое после парламентских выборов повышение коммунальных платежей.

«Аренда может увеличиться на сумму коммунальных платежей. Арендодатели перекладывают свои расходы на плечи арендатора», - уточнил он.

А. Рубанов добавил, что традиционно выборы будут способствовать повышению спроса к аренде жилья.