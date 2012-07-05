Стоимость жилья на вторичном рынке Киева до конца года может снизиться на 5-7%

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева до конца текущего года может снизиться на 5-7%, достигнув снижения по итогам года в 10-15%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз на пресс-конференции озвучил председатель Национального совета Риелторской палаты Украины (РПУ) Александр Бондаренко.

«Падение, так как оно происходило на протяжении последних шести месяцев, приблизительно в пределах 10-15% в год, в 5-7% за полгода в среднем», - сказал он.

В свою очередь президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр Рубанов прогнозирует, что жилье на вторичном рынке столицы будет дешеветь в среднем на 1,5% в месяц, достигнув по итогам года снижения в 10%. Риелторы также ожидают небольшого увеличения количества сделок по итогам этого года.

Основными факторами для падения стоимости жилья А.Рубанов назвал ожидания девальвации гривны, прогнозы повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг после парламентских выборов.

А. Бондаренко добавил, что удешевлению жилья также способствует отсутствие доступного ипотечного кредитования и снижение доходов населения.

По его мнению, если национальная валюта девальвирует до 10 грн за доллар, это приведет к снижению цен на рынке недвижимости, а также спровоцирует переток финансов на первичный рынок жилья.

А. Бондаренко предполагает, что наступления ценового дна на вторичном рынке жилья столицы (1 тыс. долл./кв.м) стоит ожидать не раньше чем через два года.

При этом на первичном рынке жилья Киева цены перешагнули этот рубеж: квартиры в новостройках на ранних стадиях строительства предлагаются по цене в 850-900 долл./кв.м в многокомнатных квартирах, от 1 тыс. долл. - в одно- и двухкомнатных квартирах.

А. Рубанов отметил, что наибольшим спросом у покупателей сегодня пользуются квартиры в новых домах в Киеве и городах-спутниках — Вышгороде, Вишневом, Буче. При этом более половины сделок приходится на первичный рынок. Вместе с тем наблюдается уменьшение спроса на "хрущевки".

По данным риелторов, за первое полугодие стоимость жилья в Киеве снизилась в среднем на 5%. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке столицы составляет 1830 долл./кв.м, на первичном рынке — около 8 тыс. грн.