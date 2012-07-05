ВР внесла изменения в законы об отводе земельных участков для общественных нужд

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прекращения права пользования земельными участками при отводе их для общественных нужд" (№9557).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 из 263 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Земельный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что прекращение действия договора эмфитевзиса, суперфиции земельного участка государственной или коммунальной собственности на основаниях, определенных в пункте 31 части шестой этой статьи, осуществляется по правилам, установленным статьей 321 Закона Украины «Об аренде земли».

В соответствии с законом, земельные участки, отчужденные для общественных нужд или на основаниях общественной необходимости, предоставляются в пользование органам, которые приняли решение об их выкупе для общественных нужд.

Кроме того, закон «Об аренде земли» дополнен статьей 321 «Расторжение договора аренды земельного участка государственной или коммунальной собственности в случае необходимости предоставления его для общественных нужд». В ней отмечается, что договор аренды земельного участка государственной или коммунальной собственности может быть разорван в случае принятия решения об использовании земельного участка для общественных нужд, определенных частью первой статьи 7 Закона Украины «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, которые на них расположены, которые находятся в частной собственности, для общественных нужд или на основаниях общественной необходимости».

В случае принятия решения об использовании для общественных нужд лишь части земельного участка, может быть заявлено требование о выделении такой части в отдельный земельный участок и расторжение договора аренды.

Требование о расторжении договора, указанное в части второй этой статьи, может быть предъявлено органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными предоставлять земельные участки для общественных нужд в соответствии со статьей 122 Земельного кодекса Украины, а также одной из сторон этого договора.

Расторжение договора аренды земельного участка в порядке, определенном этой статьей, допускается в случае, если объекты, которые предусматривается разместить на земельном участке, невозможно разместить на другом земельном участке или если размещение таких объектов на других земельных участках нанесет значительный материальный ущерб или повлечет негативные экологические последствия для соответствующей территориальной общины, общества или государства в целом.

Расторжение договора аренды земельного участка в случае принятия решения о предоставлении его для общественных нужд осуществляется при условии полного возмещения арендатору и третьим лицам ущерба, вызванного этим, в частности, расходов, связанных с выделением части земельного участка в отдельный земельный участок и заключением нового договора аренды.

В случае недостижения сторонами договора согласия относительно расторжения договора аренды земли, спор решается в судебном порядке.

Также вносятся изменения в Закон «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, которые на них расположены, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или на основании общественной необходимости». Ими предусмотрено, что размер выкупной цены утверждается решениям органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, который осуществляет выкуп земельного участка, или устанавливается по решению суда.

Законом установлено, в случае принятия решения о выкупе или принудительном отчуждении части земельного участка для общественных нужд выделение такой части в отдельный земельный участок осуществляется по соответствующей технической документации по землеустройству, основанием для разработки которой является нотариально заверенное согласие землевладельца на деление земельного участка или решение суда.

С момента перехода к государству или территориальной общине права собственности на земельный участок, отчужденный для общественных нужд или на основании общественной необходимости, право аренды, эмфитевзиса, суперфиции в отношении него прекращается.