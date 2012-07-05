КБУ просит Президента ветировать закон о плате за присоединение к инженерным сетям

Конфедерация строителей Украины (КБУ) направила Президенту Украины Виктору Януковичу обращение с просьбой ветировать закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно платы за присоединение к сетям субъектов естественных монополий», принятый Верховной Радой 22 июня 2012 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе конфедерации.

В конфедерации считают, что вступление закона в силу приведет к повышению стоимости жилья на 8-18%.

«Бесплатная передача сетей от заказчика монополисту с позиции Налогового кодекса рассматривается как продажа, что влечет возникновение для заказчика обязательства по уплате НДС, то есть 20% стоимости сетей. При безвозмездной передаче сетей общине (местным советам) НДС не начисляется. Этот НДС составляет 4-8% в стоимости квадратного метра», - говорится в обращении.

При этом отмена положения закона «О регулировании градостроительной деятельности» относительно зачисления внеплощадочных сетей в счет социальных отчислений общине увеличивает цену квадратного метра еще на 4-10%.

«Таким образом, следует ожидать увеличения стоимости жилья на 8-18%. И это без учета специально придуманной платы за присоединение к сетям, которая сделает не только цену непредсказуемой, а также не прогнозируемыми сроки ввода в объектов эксплуатацию», - считают в КБУ.

Кроме того, в конфедерации отмечают, что закон противоречит ряду статей (13, 22, 41, 42) Конституции.

В обращении также говорится о том, что в законе не соблюден баланс интересов сторон, поскольку застройщики, в том числе государство, попадают в полную зависимость от монополистов, большинство которых находятся в частной собственности.

В КБУ считают, что отсутствие в законе соответствующих переходных положений приведет к двойным расходам заказчиков строительства, которые вели строительство в соответствии с ранее предоставленными техническими условиями.

При этом новосозданные объекты и сети остаются в собственности монополиста, который таким образом увеличивает свои основные фонды за счет заказчика строительства.

КБУ предлагает ввести прозрачный механизм определения стоимости присоединения сетей путем его «привязки» к определенной зоне.

В конфедерации считают, что методику расчета платы за присоединение должен утверждать Кабинет министров Украины, а не НКРЭ.

Справка УНИАН. Конфедерация строителей Украины объединяет более 700 украинских строительных компаний и производителей стройматериалов.