Стоимость коттеджей под Киевом за полгода выросла на 2% – до 984 долл./кв. м

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе за январь-июнь 2012 года выросла на 2,07% (20 долл.) – до 984 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 10,80% (150 долл.) – до 1 239 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 260 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 474 долл./кв. м.

По данным компании, в прошлом году рост стоимости коттеджей зафиксирован в Киево-Святошинском районе – на 6,40% (88 долл.) – до 1 464 долл./кв. м, Обуховском – на 6,04% (84 долл.) – до 1 474 долл./кв. м, Васильковском – на 5,88% (56 долл.) – до 1009 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 3% (19 долл.) – до 652 долл./кв. м, Фастовском – на 12,04% (62 долл.) - до 577 долл./кв. м, Белоцерковском – на 7,62% (39 долл.) – до 551 долл./кв. м, Мироновском – на 9,48% (44 долл.) – до 508 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 9,20% (39 долл.) – до 463 долл./кв. м, Богуславском – на 8,17% (30 долл.) – до 397 долл./кв. м, Яготинском районе – на 6,74% (24 долл.) – до 380 долл./кв. м, Иванковском – на 7,51% (26 долл.) – до 372 долл./кв. м, Таращанском – на 12,77% (36 долл.) – до 318 долл./кв. м, Сквирском – на 15,56% (35 долл.) – до 260 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений наблюдалось в Бориспольском районе – на 9,13% (118 долл.) – до 1 174 долл./кв. м, Макаровском районе – на 10,25% (104 долл.) – до 911 долл./кв. м, Вышгородском – на 6,60% (61 долл.) – до 863 долл./кв. м, Ракитнянском – на 3,43% (13 долл.) – до 366 долл./кв. м, Броварском – на 4,91% (46 долл.) – до 890 долл./кв. м, Згуровском – на 8,76% (34 долл.) – до 354 долл./кв. м, Бородянском – на 6,41% (55 долл.) – до 803 долл./кв. м, Барышевском – на 5,68% (27 долл.) – до 448 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не участвуют в анализе).