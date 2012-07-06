В отношении руководства Бериславского водоканала возбуждено уголовное дело

В отношении Бериславского водоканала в Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнение Каховского водохранилища.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По указанию руководства коммунального предприятия «Бериславский водоканал» в течение 2011 года был произведен сброс 8,8 тыс куб м неочищенных сточных вод из канализационной сети города в Каховское водохранилище реки Днепр.

Указанные действия чиновники вызвали загрязнение опасными для окружающей среды веществами акватории реки Днепр и экологии был нанесен ущерб в сумме 16,23 млн грн.

Днепровским экологическим прокурором в конце июня текущего года в отношении руководства КП "Бериславский водоканал" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 242, ч. 3 ст. 365 УК Украины (нарушение правил охраны вод (водных объектов) и превышение служебных полномочий).

Однако по словам прокурора Днепровской экологической прокуратуры в Херсонской области Игоря Насонова указанный объем сбросов - это официально зафиксированный в документах самого предприятия. В то же время по данным прокуратуры установлено, что ежедневно КП «Бериславский водоканал» сбрасывает в Каховское водохранилище до 1 тыс куб м неочищенных городских стоков, что за весь 2011 год составило объем до 360 тыс. куб м. И такие сбросы КП осуществляет уже не первый год. На данный момент проводится документальное фиксирование указанных данных.