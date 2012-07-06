Изменены правила налогообложения прибыли от предоставления гостиничных услуг

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в раздел XX Налогового кодекса Украины относительно особенностей уплаты налога на прибыль субъектов хозяйственной деятельности, полученной от предоставления гостиничных услуг”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 234 из 266 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено стимулирование развития гостиничного сектора и повышение прозрачности функционирования средств размещения путем установления более умеренного значения обязательной доли дохода, который поступает от реализации услуг по размещению путем предоставления номера для временного проживания, с 75% до 50% совокупного дохода такого субъекта хозяйственной деятельности за соответствующий налоговый (отчетный) период, в котором применяется льгота.