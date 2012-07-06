Кабмин увеличил нормативную площадь жилья по своей ипотечной программе

Кабинет министров Украины своим постановлением №598 от 27 июня 2012 года внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Текст документа обнародован на правительственном портале.

В частности, кредиты в рамках программы могут предоставлять банки, обратившиеся к главному распорядителю средств, Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям (ранее — банки первой и второй группы согласно распределению Нацбанка).

Документом дополнен п. 5 порядка, согласно которому обязательный собственный взнос заемщика не превышает 25% суммы кредита. Теперь размер первого взноса может быть уменьшен в случае предоставления дополнительного залога по кредитному договору в соответствие с внутренними правилами банка.

При этом договоры поручительства заключаются с каждым дееспособным членом семьи, проживающим вместе с заемщиком, на которого рассчитывается нормативная площадь жилья. Заемщик также может заключать договоры поручительства с другими поручителями и предоставлять дополнительный залог по кредитному договору.

Согласно документу, ежемесячный платеж по кредиту с учетом частичной компенсации процентов на момент получения кредита не должен превышать 50% (ранее — 40%) совокупного среднемесячного дохода семьи.

При этом из порядка исключено положение о том, что среднемесячный доход заемщика и членов его семьи не должен превышать пятикратного размера среднемесячной зарплаты в соответственном регионе, а также пункт о необходимости ежегодной подачи налоговой декларации о доходах заемщика и его семьи.

Изменениями в порядок увеличена нормативная площадь жилья, которая до 1 января 2013 года определяется исходя из расчета 40 кв. м общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 18 кв. м на каждого следующего члена семьи, но не более 76 кв. м (ранее — 58 кв. м), а для индивидуальных жилых домов — не более 94 кв. м.

Согласно изменениям, для населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 5 до 15 км от границ Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров, расчетная стоимость жилья может быть увеличена на 10%.

При этом для населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от пределов Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров, расчетная стоимость жилья определяется в размере, установленном для этих городов.

Стоимость общей площади жилья, превышающей нормативную площадь и/или расчетную стоимость, оплачивается за счет собственных средств заемщика без начисления частичной компенсации процентов.

Перечень документов для заключения договора на частичную компенсацию дополнен документами, подтверждающими, что заемщик нуждается в улучшении жилищных условий.

Порядок уточняет, что после предоставления банком распорядителю бюджетных средств низшего уровня расчета предназначающихся к выплате очередных платежей по кредитному договору и информации об отсутствии задолженности по такому договору за предыдущий месяц распорядитель бюджетных средств низшего уровня вносит на специальный текущий счет заемщика средства частичной компенсации процентов.

Заемщик вносит на свой специальный текущий счет платеж, предусмотренный кредитным договором, за исключением суммы частичной компенсации процентов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

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