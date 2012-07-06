Реконструкция Гостиного двора является классической схемой рейдерского захвата - эксперт

Заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры Николай Пархоменко считает, что реконструкция Гостиного двора в Киеве является классической схемой рейдерского захвата архитектурных объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“Приватизация памятника - это еще не угроза памятнику. Самым большим преступлением является то, что речь идет не о реставрации, а о реконструкции и исключении Гостиного двора из списка архитектурных памятников”, - сказал Н.Пархоменко и добавил: «Гостиный двор – только один из моментов, который очень выгоден для тех, кто прибрал объект к рукам. Это все делается деликатно и грамотно».

В свою очередь, активист инициативной группы “Сохрани старый Киев” Игорь Луценко заявил, что к ситуации, сложившейся вокруг Гостиного двора, следует относиться как к политической проблеме и решать ее политическим методом.

По его словам, Гостиный двор «уже стал проблемой большинства в парламенте и проблемой Президента».

Юрист Евгения Закревская отметила, что принятый 5 июля Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию”, в который была внесена поправка об исключении Гостиного двора из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, «подставляет» Президента Украины, поскольку она не имеет никакого отношения к «стандартам жизни» и «сохранения жилищных прав граждан», о чем говорится в самом законе.

Со своей стороны, инженер-строитель, кандидат технических наук Ирина Карманова заверила, что реконструкция меняет не только назначение Гостиного двора, но и его внешний вид.

“Сейчас идет процесс, чтобы избавиться от всех организаций, которые находятся в Гостином дворе, и которые создали там гражданско-культурный центр - Гостиную республику. Согласно проекту реконструкции, архитектурный объект должен превратиться в торговый центр с парковкой возле него”, - отметила она.

В целом эксперты сошлись во мнении, что Гостиый двор должен остаться культурно-образовательной ячейкой и нуждается в нереконструкционных вмешательствах, которые постепенно уничтожают исторический центр Киева, а именно реставрационных работ.