Кабмин определил механизм предоставления льготных кредитов на ремонт объектов ЖКХ

Кабинет министров Украины своим постановлением №599 от 31 мая 2012 года утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для льготного кредитования юридических лиц, в том числе объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Целью постановления является определение механизма предоставления льготного кредита юридическим лицам, в том числе ОСМД, для проведения реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства и создания надлежащей нормативно-правовой основы для своевременного и эффективного использования средств государственного бюджета.

Для получения льготного кредита заемщик подает региональному управлению Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, в частности, документы, подтверждающие его платежеспособность, справки об отсутствии задолженности по выплате зарплаты, уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), справки банка, в котором открыты счета заемщика, об отсутствии долгов по кредитам и т. п.

Специальная комиссия при наличии положительного заключения регионального отделения фонда о платежеспособности заемщика рассматривает ТЭО проектов и проводит их отбор.

На основании ее решений Минрегион утверждает перечень проектов для предоставления кредитов и определяет заемщиков.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагало законодательно закрепить за Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству предоставление льготных кредитов объединениям совладельцев многоквартирных домов на ремонт домов.

На льготное кредитование ОСМД в государственном бюджете на 2012 год предусмотрено 40 млн грн.