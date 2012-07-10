Новые правила перепланировки в Киеве существенно сократят коррупцию - эксперт

Новый порядок перепланировки жилых и нежилых помещений в домах Киева сократит временные и финансовые затраты минимум в 3 раза.

Такое мнение озвучила директор компании Archproekt Анна Искиэрдо, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Ранее перепланировку согласовывали минимум в 7 инстанциях, и все это порой занимало до 1,5 лет и в среднем 6 тыс. грн официальных и неофициальных платежей. Новый порядок предусматривает необходимость согласования проекта в районной госадминистрации и далее в БТИ, что автоматически уменьшило платежи. Срок согласования также существенно сократился. Для собственников недвижимости это позитивное решение», – отметила директор компании.

А. Искиэрдо считает правильным решение о введении ответственности собственников и архитекторов за перепланировку.

«Зачастую архитектор готовит заказчику решения, которые потенциально опасны. Впоследствии такую перепланировку будет не только сложно согласовать, но ее результатом могут стать трагические последствия. В Украине все чаще встречаются случаи, когда из-за перепланировки разрушаются дома, что иногда приводит к людским жертвам. Таким образом, введение ответственности архитектора и собственника будет способствовать более рациональному подходу к проектированию», – считает она.

Директор компании также отметила, что в 85% случаев перепланировку делают собственники жилья старой постройки, остальные 15% – в новостройках.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2012 года Киевсовет упростил Порядок перепланировки жилых и нежилых помещений в домах столицы.

Данным решением упрощена процедура оформления перепланировки. В частности, теперь владелец квартиры или любого другого помещения должен будет обратиться с соответствующим заявлением в районную госадминистрацию о намерении осуществить перепланировку, и затем администрация сама уже оформляет всю необходимую документацию.

Ответственность за перепланировку будут нести не чиновник, а владелец квартиры и архитектор, который разрабатывал проект перепланировки.

В соответствии с инициативой КГГА, владельцы квартир должны писать заявления на перепланировку в РГА, и в течение 10 дней она выдаст распоряжение, в котором разрешит или откажет в перепланировке. А после ремонта к заявителю домой придет комиссия РГА во главе с заместителем председателя администрации и тщательным образом проверит, было ли все сделано правильно. Только после этого составят акт, с которым можно будет пойти в БТИ за новыми документами.

Справка УНИАН. Компания Archproekt создана в 2008 году в Киеве, занимается проектированием и дизайном интерьеров.