Беличанский лес могут присоединить к Голосеевскому парку

Киевская городская государственная администрация предлагает депутатам Киевсовета утвердить проект решения о присоединении Беличанского леса к Национальному природному парку «Голосеевский».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя горадминистрации Александра Пузанова.

Он напомнил, что 21 июня Киевский апелляционный административный суд отменил противоправные решения Коцюбинского поселкового совета о передаче в частную собственность 100 гектаров леса в пределах Святошинского лесопаркового хозяйства. Следующим шагом в защите леса от вырубки в будущем, по словам А.Пузанова, должно стать предоставление этой зеленой зоне статуса природоохранной территории, и для этого Беличанский лес планируется присоединить к Национальному природному парку «Голосеевский».

Он подчеркнул, что в КГГА надеются на поддержку депутатов Киевсовета в этом важном вопросе.

«Мы сделали все, что зависело от нас. И теперь надеемся, что депутаты Киевского городского совета встанут на защиту леса, а не интересов отдельных личностей», – сказал А.Пузанов.

Как напомнили в КГГА, в ноябре 2008 года решением Коцюбинского поселкового совета около 100 гектаров лесного массива, который фактически находится в пользовании КП «Святошинское лесопарковое хозяйство», было передано более 500 гражданам для строительства частных домов. 24 мая Президент Украины Виктор Янукович пообещал защитить лес от уничтожения, после чего в дело вмешалась прокуратура.

В июне 2011 года Киевсовет обратился в Окружной административный суд Киева с исковым заявлением, в котором требовал признать неправомерными действия Коцюбинского поселкового совета и признать незаконными все землеотводы в пределах Беличанского леса. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Киевская власть обратилась в апелляционную инстанцию. После длительного рассмотрения Киевский апелляционный административный суд отменил решение Коцюбинского поселкового совета о передаче в частную собственность земельных участков для строительства жилых домов в пределах Святошинского лесопаркового хозяйства.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Киевсовет принял решение направить обращение к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и в Кабинет министров относительно расширения границ Киева путем присоединения поселка Коцюбинское Киевской области.

Комментируя это решение, Денис Москаль - председатель Временной контрольной комиссии Киевсовета по изучению ситуации вокруг расширения границ поселка Коцюбинское за счет земель лесного фонда Киева, который числится за КП «Святошинское лесопарковое хозяйство», отметил, что включение Коцюбинского в территорию Киева является одним из механизмов прекращения незаконной деятельности Коцюбинского поселкового совета по отчуждению в собственность сотен гектаров ценного Беличанского леса и противоправного расширения границ поселка за счет земель лесного фонда Киева.