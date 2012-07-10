В Киеве с августа ожидается рост количества сделок по аренде недорогого жилья — эксперт

В Киеве с августа 2012 года ожидается рост количества сделок по аренде жилья стоимостью 350-800 долл./месяц в связи с приближением учебного сезона.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН озвучила генеральный директор АН «Благовест» Ирина Луханина.

«Ожидается рост аренды, начиная от начала августа, дешевого жилья. Квартиры от 350 до 700-800 долл. будут пользоваться спросом», - сказала она.

Гендиректор агентства отметила, что на рынке купли-продажи жилья в Киеве существует огромный отложенный спрос, что приведет к увеличению сделок купли-продажи жилья, особенно в осенний период.

«Очень много просмотров, очень много обращений. Многие разъезжались на Евро, поэтому не увидели мы в июне того результата, на который рассчитывали. Но, судя по тем клиентам, которые есть, и по подписанным преддоговорам, можно говорить о росте где-то от 16 до 22%, если брать следующий квартал. Безусловно, особая ставка на осенние месяцы», - пояснила она.

Гендиректор агентства считает, что до конца текущего года на столичном рынке жилья возможны небольшие колебания его стоимости, но в целом рынок останется стабильным и оснований для серьезных ценовых колебаний она не видит.

И. Луханина отметила, что в сегменте аренды офисных площадей оживление ожидается с конца августа, что связано с возвращением из отпусков. «Многие будут проводить ротацию, переезжать из меньших офисов в большие и наоборот», - добавила она.

По данным гендиректора агентства, пик продаж столичной недвижимости в первом полугодии пришелся на март, традиционно май не отличился активностью, а июнь не показал значительных продаж из-за Евро-2012. В первом полугодии покупали однокомнатные квартиры в центре за 85-95 тыс. долл., двухкомнатные квартиры, стоимостью 82-97 тыс. долл., трехкомнатные квартиры на Оболони стоимостью 93-98 тыс. долл., четырехкомнатные квартиры на окраинах Киева стоимостью в районе 100 тыс. долл. Самое дешевое жилье предлагалось в Вышгородском районе (двухкомнатная квартира за 42 тыс. долл.), на Лесном массиве («гостинка» стоимостью 36 тыс. долл.), на Святошино (42-45 тыс. долл.), в Борисполе (двухкомнатная квартира 46-52 тыс. долл.), на Чоколовке (двухкомнатная квартира 52 тыс. долл.).

И. Луханина также отметила, что в сегменте недвижимости стоимостью 100-200 тыс. долл. доля сделок с трехкомнатными квартирами выросла на 5%. Она назвала тенденцией текущего года рост количества купли-продажи, а также аренды трех-, четырехкомнатных квартир.

По ее словам, в данном ценовом диапазоне популярностью пользовались однокомнатные квартиры стоимостью 125-132 тыс. долл., двухкомнатные - за 140-175 тыс. долл., трехкомнатные - за 190-200 тыс. долл. Также спрос наблюдался на загородные дома стоимостью 185-200 тыс. долл. и участки площадью 7-12 соток по 22-35 тыс. долл. (1,5-3 тыс. долл./сотка).

В сегменте недвижимости стоимостью 200-300 тыс. долл. спросом пользовались трехкомнатные квартиры стоимостью 220-280 тыс. долл., четырехкомнатные квартиры за 270-290 тыс. долл., а также небольшие магазины стоимостью 220-290 тыс. долл.