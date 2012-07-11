ЕБРР предоставит Multi Corporation более 50 млн евро на строительство ТРЦ во Львове

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит 46,1 млн евро кредита, часть из которого будет синдицирована с коммерческими банками, и 6 млн евро субординированного кредита нидерландской Multi Corporation B.V. на строительство торгово-развлекательного центра (ТРЦ) в центре Львова.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон Усов.

По его информации, соответствующее решение было принято советом директоров Банка во вторник 10 июля.

Общая стоимость проекта оценивается в 90 млн евро. Заемщиком по данному проекту выступает основанное в конце 2007 года ЧАО «Мульти Весте Украина 3», которое контролируется Multi Corporation.

Справка УНИАН. ООО «Мульти Девелопмент Юкрейн» - часть Multi Corporation, которая является ведущим коммерческим девелопером и управляет городскими торговыми площадями в Европе и Турции. Multi инвестирует, разрабатывает и руководит крупномасштабными многофункциональными торговыми центрами и проектами восстановления города. Корпорация работает в 14 странах мира. Главный офис компании с 1982 года находится в Нидерландах.