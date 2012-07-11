В Киеве из-за испытаний тепловых сетей возле станции метро «Оболонь» провалился асфальт

В Киеве в результате проведения гидравлических испытаний тепловых сетей произошел обвал асфальтового покрытия вблизи станции метро «Оболонь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным коммунального предприятия «Киевский метрополитен», на месте провала произошел прорыв трубы, который находится вне действующих подземных объектов столичной «подземки», а потому не влияет на ее сооружения.

Ситуация постоянно контролируется эксплуатационными подразделениями метрополитена, и не представляет никакой угрозы безопасности движения поездов и пребыванию пассажиров в метрополитене, говорится в сообщении.

Сейчас специалисты ПАО «Киевэнерго» наряду с выполнением работ по ликвидации прорыва теплотрассы устраняют последствия обвала и восстанавливают асфальтовое покрытие.

Как сообщал УНИАН, накануне в центре Киева вблизи здания, расположенного по ул. Крещатик, 21, провалился асфальт. Как объяснили в "Киевэнерго", провал асфальтового покрытия произошел в связи с проведением ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей.