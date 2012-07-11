Киев получил из госбюджета почти на 1 млрд грн больше, чем ожидал

Киев получил из государственного бюджета на погашение задолженности по тарифам перед энерго- и водопоставщиками на 1 млрд грн больше, чем ожидал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко, в проекте решения Киевского городского совета о внесении изменений в бюджет Киева на 2012 год депутатам предлагается увеличить доходы и расходы специального фонда бюджета города на сумму 3,4 млрд грн. Проект будет вынесен на пленарное заседание сессии Киевсовета 12 июля.

По словам Р.Крамаренко, указанные средства город получил за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Так, из этих средств 1 057,8 млн грн получит Главное управление коммунального хозяйства для погашения разницы в тарифах на услуги водоснабжения и водоотвода и 2 335,8 млн грн – Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения для погашения разницы в тарифах на услуги теплоснабжения.

«Из всех средств, которые выделяются государством на эти нужды, Киев получит больше половины. Кабинет министров отреагировал на наш запрос и принял обоснования в необходимости выделения именно такой суммы. Это позволит сохранить тарифы на существующем уровне и оставить их одними из самых низких в Украине и обеспечить стабильную работу по предоставлению коммунальных услуг потребителям», – отметил Р.Крамаренко.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Р.Крамаренко информировал, что Киев получит из госбюджета 2,5 млрд грн на погашение задолженности по тарифам перед энерго- и водопоставщиками. По его словам, это предусматривалось соответствующим постановлением Кабинета министров Украины.

Р.Крамаренко сказал, что из этих средств 2 232,8 млн грн предусматривалось для ПАО «Киевэнерго», 63,5 млн грн. – ПАО «Экостандарт» (Дарницкая ТЭЦ), 39,6 млн грн другим котельным города, а 179,5 млн грн – ПАО «АК «Киевводоканал».

На погашение задолженности, которая возникает из-за разницы в тарифах, из государственного бюджета для всей Украины выделено 4,5 млрд грн, информировал тогда Р.Крамаренко.