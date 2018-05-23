Киевский ЦУМ повысят на этаж и оденут в стекло

Столичный Центральный универмаг - одно из двух зданий в ансамбле Крещатика, уцелевших после Второй мировой войны в первозданном виде, в ближайшем будущем изменит свой облик. Его новый владелец, компания «ЭСТА Холдинг», представила проект реконструкции ЦУМа. Что будет с символом Киева, рассказали авторы проекта на заседании секции Архитектурно-градостроительного совета Киева…

От ЦУМа останется красный гранит

Столичный ЦУМ закрыл свои двери для покупателей 1 февраля 2012 года. И все это время киевляне и гости столицы с настороженным интересом ожидали, во что же новый инвестор намерен за пару лет превратить знакомый многим с детства и любимый многими универмаг. В целом презентация проекта позволила представить себе, что же будет с магазином (Презентацию проектаи фотоиллюстрации будущего ЦУМа можно посмотреть ТУТ ).

По словам главного архитектора проекта Ларисы Скорик, здание повысят на этаж - на седьмом этаже планируется построить прозрачное сооружение для ресторанов на 250 мест, а также углубят на три уровня вниз - для парковки на 180 мест и супермаркета.

Площадь здания будет увеличена почти вдвое - до 38,78 тыс. кв. м (арендуемая площадь составит 22 тыс. кв. м) за счет сноса технических сооружений во дворе и строительства дополнительного объема площадей.

В результате реконструкции планируется сохранить историческую часть фасада, облицованную красным гранитом, увеличить площадь остекления, а светлую часть здания, выложенную плиткой «кабанчик» и достроенную в 1958-60 годах, одеть в стекло. Говорят, что та часть фасада, которую планируется сохранить, является памятником архитектуры.

Над внутренним убранством торгового центра работает английское архитектурное бюро Беной (Benoy). По словам его директора Роберта Бишопа, после реконструкции ЦУМ станет современным торговым центром с большим атриумом, в его отделке будут применяться натуральные материалы - дерево, кожа, камень на полу. Архитектор пообещал сделать универмаг демократичным. «Очень важно, чтобы проект не стал элитным», - добавил он.

Возмутительное стекло

Претензии членов Градсовета к проекту сводились к двум моментам - решение фасада и паркинг. Большинство выступивших считают, что фасад нужно сохранить в его первозданном виде. К примеру, архитектор Георгий Духовичный был возмущен идеей заменить важнейшие элементы фасада - перебивки на стеклянные эркеры.

А архитектор Леонид Муляр предложил заменить остекление на полированный светлый гранит. Стекло «нивелирует объект», считает он.

Обилие стекла не понравилось и Научно-техническому совету Министерства культуры, который согласовал проект с рекомендацией доработать решение фасада. По словам рецензента проекта Евгения Лишанского, свое заключение еще не дало городское управление охраны памятников.

Председатель Комиссии по вопросам культуры и туризма Киевсовета Александр Бригинец также считает, что исторический фасад здания должен быть сохранен, иначе это вызовет социальное напряжение и критику со стороны общества. Он предложил застройщику провести референдум среди киевлян, чтобы решить, какой из вариантов фасадов следует оставить.

Удивление членов Градсовета вызвало и то, что законодательно под охраной находится только часть фасада здания, без внутреннего пространства. Причем, каким нормативным актом это регламентируется, выяснить не удалось.

Некоторые столичные архитекторы не восприняли идею размещения паркинга в универмаге, который по количеству мест не отвечает размерам здания и привлечет в центр города дополнительный поток автомобилей.

Вместе с тем, обнаружилось, что у заказчика строительства земельный участок оформлен для эксплуатации и обслуживания существующего здания, а не для реконструкции, как того требует законодательство. Впрочем, в «ЭСТА Холдинге» отметили, что изменять целевое назначение участка не нужно, поскольку это будет не новое строительство, а реконструкция.

На заседании также звучали предположения, что после реконструкции ЦУМ перестанет быть универмагом для всех и превратится в элитарный.

«Это затеяно не для киевлян, не для средних и простых. Мы вторгаемся в тело Крещатика, который сам по себе является памятником архитектуры. Мы разрушаем ансамбль - это и стиль, и архитектура, и высота», - высказывались столичные архитекторы.

В результате заседания заказчик строительства получит протокол с замечаниями, однако они носят исключительно рекомендательный характер. Следовать им или нет - дело компании.

«Развлекаловки» в универмаге не будет

В компании «ЭСТА Холдинг» развеивают опасения относительно того, что центральный торговый объект столицы после реконструкции превратится в элитный универмаг.

Менеджер проекта реконструкции столичного ЦУМа Андрей Сверчевский сообщил, что ценовой сегмент универмага будет на уровне «средний» и «средний плюс».

«Это делается для всех киевлян. Здесь кроме социальной составляющей есть простой экономический расчет. При тех затратах, которые мы несем на реконструкцию этого здания (более 100 млн долл.), мы не можем позволить себе работать только с узкой целевой аудиторией», - сказал он.

Менеджер проекта рассчитывает, что киевский ЦУМ ежедневно будут посещать около 30 тысяч покупателей.

Сверчевский отметил, что привлекать в проект якорных арендаторов планируется начать в конце этого года. В частности, в подземном уровне универмага, над двухуровневым паркингом, разместится продовольственный супермаркет, с первого по шестой этаж — мужская, женская, детская одежда и товары для дома, а седьмой этаж займут кафе и рестораны с панорамным видом на Крещатик. Компания ведет переговоры с отечественными и зарубежными продовольственными сетями.

«Мы пока еще не закрыли двери ни для локальных, ни для международных сетей», - добавил он.

В торговой галерее планируется разместить магазины как представленных в Украине, так и новых для страны брендов. «Мы хотим, чтобы была своя изюминка, которая в первую очередь будет заключаться в тех международных брендах, которые уже есть даже в России, но еще нет в Украине», - уточнил менеджер проекта.

Известный до реконструкции широкой представленностью украинских товаров ЦУМ и в дальнейшем будет открыт для национального производителя, уверяют в «ЭСТА Холдинге».

«Если есть отечественный производитель, который способен продавать качественный товар по правильной цене и в правильном формате, конечно, двери у нас открыты... Мы еще не вели активные переговоры с потенциальными арендаторами... У нас нет принципа - украинских не запускать, запускать только иностранцев», - сказал Сверчевский.

Концепция проекта не предусматривает развлекательной составляющей, так как ЦУМ после реконструкции останется классическим универмагом, сравнимым с любым демократическим универмагом Европы.

«Никаких не присущих торговому центру боулингов, катков не предполагается», - добавил менеджер проекта.

После реконструкции универмаг останется работать под своим нынешним названием.

Активные работы стартуют с августа

После презентации стало ясно главное - прежнего ЦУМа, который запомнился широкими мраморными лестницами, панелями из натурального камня, высокими потолками с лепкой, просторными залами и... ассортиментом "от отечественного производителя" никогда больше не будет. Хорошо ли то, что всю нынешнюю "начинку" ЦУМа уберут, сохранив только фасад, и организовав "внутреннее пространство" под новомодные требования эффективной торговли? Останется ли киевский ЦУМ таким же уютным островком для своих рядовых горожан среди шумного и дорогого центра столицы? Время покажет... Хотя "коренные" киевляне всерьез размышляли о том, что неплохо бы "для истории" оставить хотя бы один из лестничных пролетов в нетронутом виде: "вот тот, с панелями из розового камня, что ближе к мэрии"... Да и новый внешний облик, который вроде бы должен сохранить практически нетронутым прежний вид, вызвал оценки типа "да нет, это уже вроде и не ЦУМ..." Среди других пожеланий опрошенных киевлян также звучало, что неплохо бы, чтобы и после реконструкции центральный промтоварный магазин столицы остался таким, каким он был до последнего времени - доступным для людей разного возраста и с разными, в том числе и невысокими, доходами ("Магазин для Вас и Вашей семьи" - помните эту надпись на фирменных пакетах?). Пока ведь, по крайней мере, в коллективном сознании и опыте "откладывается", что любая серьезная реконструкция магазина, тем более столичного, превращает его в магазин "не для всех".

В общем, остается подождать годика три - активные работы в здании вот-вот начнутся. В ходе реконструкции планируется разобрать все конструкции здания, оставив только фасадную часть. В августе начнут установку временного забора и монтаж металлических конструкций для поддержки фасада. При этом для прохода пешеходов обещают оставить 5 метров тротуара по ул. Богдана Хмельницкого и 7 метров - по ул Крещатик.

В это же время планируется начать демонтаж внутренних конструкций здания и технических сооружений во дворе.

В феврале 2013 года планируется приступить к разработке котлована и строительству трех подземных уровней, в декабре 2013 года - начать строительство наземной части, внутренние работы и благоустройство. Открытие реконструированного ЦУМа намечено на 2015 год.

Татьяна Акимова (УНИАН)