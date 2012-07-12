Беличанский лес стал частью Голосеевского парка

Депутаты Киевсовета согласовали включение Беличанского леса в состав Национального природного парка «Голосеевский».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 105 из 112 зарегистрированных в зале депутатов.

По информации главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Дениса Москаля, таким образом, парк «Голосеевский» расширился за счет земель КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» общей площадью 6 тыс. 462 га.

Д.Москаль подчеркнул, что Беличанский лес получил природоохранный статус, и будет охраняться в соответствии с законодательством о природно-заповедном фонде.

Отныне на его территории будет запрещена любая деятельность, которая может привести к ухудшению состояния окружающей природной среды.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 года решением Коцюбинского поселкового совета около 100 га лесного массива, который фактически находится в пользовании КП «Святошинское лесопарковое хозяйство», было передано более чем 500 гражданам для строительства частных домов.

В июне 2011 года Киевский городской совет обратился в Окружной административный суд Киева с исковым заявлением, в котором требовал признать неправомерными действия Коцюбинского поселкового совета и признать незаконными все землеотводы в пределах Беличанского леса.

Поскольку территория Святошинского лесопаркового хозяйства принадлежит Киеву, а не поселку Коцюбинское, тамошний поселковый совет не имел права отдавать под застройку территорию леса, тем более, учитывая, что это рекреационная зона. Тогда суд отказал в удовлетворении иска.

21 июня 2012 года Киевский апелляционный административный суд признал незаконным отчуждение Коцюбинским поселковым советом земель Беличанского леса Киева.

КГГА предложила депутатам Киевсовета принять решение о присоединении Беличанского леса к Национальному природному парку "Голосеевский".