В Украине ипотеку под 3% взяли 63 человека

В Украине по состоянию на 6 июля 2012 года заключено 63 договора по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным министерства, на 6 июля 2012 года профинансирован 31 кредит на общую сумму около 10 млн грн. Из них в Киеве - 16 кредитов на общую сумму 6,5 млн грн, 6 кредитов в Сумской области на сумму 880 тыс. грн, 3 кредита в Автономной Республике Крым на общую сумму 900,7 тыс. грн, по 2 кредита в Полтавской и Харьковской областях, по 1 кредиту в Кировоградской и Черниговской областях.

В программе принимают участие 149 объектов, в которых предлагается для приобретения 5967 квартир. В целом по Украине 8,4 тыс. граждан изъявили желание принять участие в программе.

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк напомнил, что на компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам под 3% в текущем году выделен 1 млрд грн. На эту сумму планируется компенсировать процентную ставку 30 тысячам заемщиков.

Первые 30 млн грн в рамках программы были перечислены регионам в июне, еще 70 млн грн должны быть перечислены в июле.

Кроме того, по другим программам государственной поддержки в рамках социальных инициатив Президента Украины, направленных на обеспечение жильем различных категорий граждан, на сегодня заключено 193 договора на строительство доступного жилья на условиях оплаты государством 30% его стоимости и предоставлены 139 льготных кредитов в рамках программы молодежного жилищного кредитования. Государственным ипотечным учреждением профинансировано предоставление 379 кредитов.

В целом по всем указанным жилищным программам профинансировано приобретение 742 квартир.

Как сообщал УНИАН, на 14 июня т.г. в Украине было заключено около 40 договоров на приобретение жилья в ипотеку под 3%. Всего в программе изъявили желание участвовать порядка 6 тыс. человек. Для желающих приобрести жилье в рамках программы предлагается около 4 тыс. квартир.

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