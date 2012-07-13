Киевсовет оставил застройщику землю в Святошинском лесу

Киевсовет отказался расторгать договор аренды земельного участка, заключенный с ООО «МАГ-К» на основании соответствующего решения горсовета от 26 июня 2007 года, согласно которому обществу под застройку передавалась земля в 89-м квартале Святошинского леса под сооружение кафе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета в четверг, 12 июля. Расторжение соглашения с застройщиком поддержали лишь 27 из 107 зарегистрированных в зале депутатов. Решение принималось без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 7 марта прокуратурой Святошинского района Киева была остановлена очередная вырубка деревьев на проспекте Победы (напротив центрального въезда в ТК «Пролисок»).

В пресс-службе прокуратуры Киева проинформировали, что районное подразделение ведомства с привлечением сотрудников Святошинского райуправления милиции и контролирующих органов города проводит проверку факта сноса зеленых насаждений в этом месте.

Работниками районной прокуратуры во время выезда на место установлено, что на участке площадью 0,2 га, которая относится к «Святошинскому лесопарковому хозяйству», по заказу ООО «МАГ-К» срублено 10 из 42 деревьев, которые планировалось вырубить согласно акту обследования зеленых насаждений.

11 мая председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики, председатель фракции «Республика Киев» Денис Москаль сообщил, что власть Киева в связи с общественным резонансом готовит решение о расторжении соглашения с ООО «МАГ-К» о передаче под застройку земли в Святошинском лесу. По его информации, Главное управление земельных ресурсов КГГА подготовило соответствующий проект решения Киевсовета о расторжении договора аренды земельного участка площадью 0,2 га, заключенного между Киевсоветом и ООО «МАГ-К», в связи с невыполнением этим обществом условий договора, а также учитывая общественный резонанс, возникший в результате уничтожения деревьев ценных лесных пород.

Депутат заметил, что указанным проектом решения также предусматривалась отмена решения Киевсовета, которым еще в 2007 году земельный участок площадью 0,2 га был исключен из категории земель лесного фонда и передан в аренду ООО «МАГ-К» для строительства кафе с зоной отдыха.