Конфедерация строителей Украины планирует создать «черный список» застройщиков

Конфедерация строителей Украины (Конфедерація будівельників України, КБУ) планирует создать «черный список» застройщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель исполнительного директора Конфедерации строителей Украины Тарас Лылык в ходе форума «Как избежать строительных афер?».

По его словам, конфедерация разработала перечень критериев для отнесения застройщиков в «черный» список, который не является исчерпывающим и будет дополняться.

Т. Лылык отметил, что список будет делиться на красную зону, куда попадут «критичные» компании, и серую зону для недобросовестных участников рынка.

В частности, критериями включения застройщиков в «черный» список предлагается определить: несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию, не сдача компанией 20% и более жилых объектов на протяжении 2-5 лет, грубое нарушение государственных строительных норм, невыплата компаниями заработной платы на протяжении 6-10 месяцев, строительство объектов без разрешительных документов, доказанные судом факты финансовых махинаций.

Предусматривается, что условиями исключения застройщиков из данного списка будет стабильная работа компании на протяжении одного года, а также ликвидация причины отнесения компании в перечень.

«Черный» список будет реально работать. Мы будем очень жестко отслеживать и контролировать», - добавил глава совета директоров Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

Вместе с тем, президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам Алексей Гончарук считает неправильным формирование «черного» списка экспертами только от застройщиков. По его мнению, для этой цели следует создать комиссию между КБУ, Ассоциацией помощи пострадавших инвесторов, Национальным союзом архитекторов, Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий.

В ходе форума также были высказаны идеи о создании «белого» списка застройщиков, рейтинга застройщиков, рейтинга объектов жилищного строительства.

Справка УНИАН. Конфедерация строителей Украины объединяет более 700 украинских строительных компаний и производителей стройматериалов.