Минрегион объяснил, почему не работает дешевая ипотека

Программу удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сдерживает медленная аккредитация застройщиков и объектов в банках.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка, эту проблему должны решить местные органы власти.

«Основная проблема, которая сдерживает развитие программы, - это медленная аккредитация застройщиков и их объектов в банках. На сегодня проведена аккредитация только 44 объектов в 13 регионах», - отметил он.

А. Близнюк добавил, что аккредитацию в банках прошли менее 10% от количества застройщиков и объектов, допущенных к участию в программе.

Среди других проблем, затрудняющих массовое предоставление удешевленных ипотечных кредитов, глава Минрегиона отметил недостаточную популяризацию программы среди населения, недостаточное количество объектов и недостаточное количество банков, которые привлечены к участию в программе.

По данным Минрегиона, первую квартиру в рамках программы уже получила семья из Ужгорода.

Напомним, в рамках программы определено 149 жилых объектов, в которых застройщиками предложено 5967 квартир. В целом по Украине более 8,4 тыс. граждан изъявили желание получить ипотечные кредиты. Заключено 63 договора, большинство из которых в Киеве (23). В большинстве регионов еще не заключено ни одного договора. Банками по этой программе профинансирован только 31 кредит на общую сумму около 10 млн гривен. Из них в Киеве - 16 кредитов, шесть в Сумской области, по три в Автономной Республике Крым и Харьковской области, по два в Полтавской и Харьковской областях, по одному в Кировоградской и Черниговской областях.

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