Количество выданных ипотечных кредитов под 3% считают по пальцам

В Украине количество ипотечных кредитов, выданных в рамках программы удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 79.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным министерства, 16 кредитов в рамках данной программы заключено на прошлой неделе.

Лидером по количеству желающих граждан и выданных кредитов остается Киев, где выдано 29 кредитов. Всего изъявили желание воспользоваться программой 1326 жителей столицы.

Вместе с тем, в 12 регионах страны (в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Луганской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях, а также Севастополе) не заключено ни одного договора и, соответственно, не выдано ни одного кредита.

В Минрегионе сообщили, что всего банки профинансировали 56 кредитов на общую сумму 14,7 млн грн. Из них в Киеве - 29 кредитов на общую сумму 9,9 млн грн, 7 кредитов в Сумской области на сумму 1,1 млн грн, по 6 кредитов профинансировано в Харьковской и Полтавской областях, 3 - в Крыму, по 1 кредиту в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Ривненской и Черниговской областях.

По данным министерства, с 6 по 13 июля застройщики предложили для участия в программе 639 квартир в 7 домах, в результате чего общее количество предложения выросло до 6606 квартир в 156 объектах. Застройщики предлагают квартиры во всех без исключения регионах страны. Количество граждан, желающих принять участие в программе, за последнюю неделю увеличилось на 94 человека, и на 13 июля достигло 8509 человек.

В пресс-службе напомнили, что кроме программы удешевленной ипотеки реализуются другие государственные жилищные программы. В частности, на условиях софинансирования, по которым государство оплачивает 30% стоимости строительства жилья, отобрано 193 участника, с которыми уже заключены договоры. Также выдано 139 льготных кредитов в рамках программы молодежного жилищного кредитования. Государственное ипотечное учреждение профинансировало предоставление 379 кредитов на приобретение жилья. Таким образом, вместе по всем жилищных программах доступного жилья с начала года профинансировано приобретение 767 квартир, из них 25 - на прошлой неделе.

Как сообщал УНИАН ранее, по состоянию на 6 июля 2012 года было заключено 63 договора.