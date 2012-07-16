Осуждены мошенники, под видом инвестирования в строительство обманувшие киевлян на 13 млн грн

Печерский районный суд столицы осудил четырех человек, которое на протяжении 2005-2006 годов, создавая у граждан впечатление реальности инвестирования в строительство, завладели их денежными средствами на сумму почти 13 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ прокуратуры Киева.

Действуя в составе организованной группы, осужденные подыскивали граждан, предлагали им вкладывать деньги в недвижимость одной из столичных компаний по цене ниже рыночной, и предоставляли заведомо поддельные договоры инвестирования.

Впоследствии одна из участниц группы, которая работала менеджером столичного банка, подтверждала неправдивую информацию о поступлении средств и занесении потерпевших в реестр инвесторов, а также предоставляла документацию о строящихся объектах.

Приговором суда мошенникам назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 9 лет в зависимости от роли соучастников в преступной схеме.

Гражданские иски потерпевших на сумму почти 13 млн грн судом удовлетворены в полном объеме.

Как сообщалось, также прокуратурой столицы 15 июня было направлено в суд уголовное дело в отношении трех квартирных мошенников, которые через фиктивно созданные предприятия обманули 115 киевлян, вложивших в строительство несуществующего жилья более 26 млн грн.