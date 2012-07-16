Строительные предприятия Украины в январе-июне снизили объемы работ на 1,9%

Строительные предприятия Украины в январе-июне 2012 года уменьшили объемы работ на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 25,084 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия снизили объем работ по подготовке строительных участков на 1,3% - до 2 млрд 379 млн грн, по строительству зданий и сооружений — уменьшили на 2,5%, до 19 млрд 981,8 млн грн, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – увеличили на 1,8% - до 2 млрд 549,7 млн грн, по завершению строительства – снизили на 4,7%, до 134,6 млн грн, по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 10,2%, до 38,9 млн грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80,9% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 12,4%, по текущему ремонту – 6,7%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-июне т.г. снизили объем работ на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 5 млрд 709,8 млн грн, выполнив 22,8% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в 2011 году увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.

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