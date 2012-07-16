В Киеве около 60% застройщиков стали достраивать дома вовремя - эксперт

За последние два года 60% новостроек в Киеве, в которых предложены к продаже квартиры, введены в эксплуатацию в заявленные сроки.

Об этом УНИАН сообщили в проектной группе «Архиматика».

По данным аналитиков компании, за данный период около 3% домов в столице введено раньше указанной застройщиком даты завершения строительства, в 12% объектов сроки окончания строительства перенесены на 3-6 месяцев, в 25% домов строительство может длиться на 7-12 месяцев дольше от заявленной ранее даты.

По данным специалистов, в 2009-2010 годах застройщики перенесли даты сдачи в эксплуатацию 90% жилых объектов в столице. При этом средний срок задержки строительства жилых объектов составлял от 9 месяцев до 1,5 лет.

«Основным стимулом для активизации строительства является кризис доверия инвесторов. Сегодня люди подходят к покупке квартиры на первичном рынке очень осторожно и выбирают лишь надежные компании, активно строящие свои объекты. Поэтому застройщики, которые дорожат своим имиджем и заинтересованы в активных продажах, выполняют свои обязательства перед инвесторами», – отметил директор проектной группы «Архиматика» Александр Попов.

По его словам, основными причинами затягивания строительства на сегодняшний день являются финансовые проблемы застройщика, его неорганизованность и некомпетентность в ряде вопросов, а также проблемы с разрешительной документацией.