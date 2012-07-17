Для реконструкции Бортнической станции аэрации нужно 100 млн грн - Азаров

Для реконструкции Бортнической станции аэрации необходимо 100 млн грн, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров после посещения Деснянской водопроводной станции.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «За два года разработана проектно-экспертная документация, проведены экспериментальные работы. Частично уже станцию начали реконструировать. И я думаю, что в ближайшие несколько лет нужно 100 млн грн, но мы закончим с реконструкцией Бортничей. Реконструкция практически решит проблему не очень хорошего запаха в том микрорайоне, который находится рядом, и решит вопрос расширения строительства».

Как отметил Н.Азаров, на постоянном контроле правительства находится реализация программы «Питьевая вода».

По словам главы правительства, эта программа начала активно реализовываться лишь в последние два года, а до этого времени ее выполнение было приостановлено.

Н.Азаров сообщил, что за два года было реконструировано более 250 объектов: водонапорные башни, насосные станции и тому подобное. «Эта малышня, которая нас сейчас критикует, начинает рассказы о каких-то гигантских своих планах. Достаточно спросить, почему они не делали того, что нужно людям, почему не был реализован ни один проект в сфере водоснабжения», - заявил премьер-министр.