Кабмин увеличил на 52% компенсацию разницы в тарифах на тепло и воду

Кабинет министров Украины своим постановлением №626 от 4 июля 2012 года увеличил на 52% - до 6,973 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления.

Текст постановления опубликован в газете «Урядовый курьер» (№125 от 17 июля 2012 года).

Документом правительство внесло изменения в постановление №517 от 11 июня т.г., согласно которому утверждался порядок предоставления субвенции в размере 4,575 млрд грн на погашение долгов по разнице в тарифах на тепло и воду.

Согласно изменениям, перечисление субвенции осуществляется на сумму задолженности, которая образовалась на 1 июля (ранее — 1 апреля) 2012 года и не погашена на дату составления справки о сумме задолженности.

С субъектами хозяйствования, осуществляющим поставки природного газа, и энергопоставщиками производятся расчеты по погашению кредиторской задолженности за потребленные энергоносители (без учета пени, штрафных и финансовых санкций).

Для определения объема обязательств энергопоставщики и государственное предприятие "Энергорынок" подают территориальным комиссиям справку-расчет суммы дополнительного налогового обязательства по налогу на прибыль предприятий, которое возникает в результате проведения расчетов по договору об организации взаиморасчетов.

В постановлении указывается, что госпредприятие "Энергорынок", НАК "Нафтогаз Украины", ее филиалы, дочерние предприятия и компании, Госрезерв заключают в течение 10 рабочих дней с участниками расчетов договоры об организации взаиморасчетов или посылают им письменный отказ с обоснованием причин.

Объем задолженности и обязательства энергогенерирующих компаний перед Госрезервом по возврату материальных ценностей в натуральном виде определяются исходя из цены материальных ценностей, указанной в соответствующих договорах, с учетом процентов за пользование органическим топливом и в соответствии с судебными решениями, актами сверки расчетов между Госрезервом и энергогенерирующими компаниями .

В случае отсутствия цены Госрезерв заключает с энергогенерирующей компанией договор купли-продажи материальных ценностей или дополнительное соглашение к договору о возвращении ценностей в натуральном виде по ценам, которые применялись на дату отпуска органического топлива.

Объем обязательств энергогенерирующих компаний по оплате за предоставление госгарантий за пользование субкредитами, предоставленными для внедрения проектов развития рынка электроэнергии, реабилитации и расширения централизованного теплоснабжения Киева, в том числе пени за невыполнение условий их предоставления, а также возврат указанных субкредитов в полном объеме с учетом части, срок возврата которой еще не наступил, определяется согласно актам сверки расчетов между Минфином и энергогенерирующими компаниями.