Правительство определяет технологии строительства доступного жилья

Правительство Украины намерено определиться с технологиями, которые будут использоваться при строительстве доступного жилья, к сентябрю 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников в ходе рабочего визита в Италию.

«Я думаю, что до сентября мы дадим четкий ответ по поручению Президента по программе доступного жилья», - сказал вице-премьер-министр.

По его словам, Украина пока изучает опыт других стран в строительстве доступного жилья.

Б. Колесников вместе с мэрами Львова, Одессы и Донецка посетили итальянский завод, который разрабатывает технологии для строительства доступного жилья. «Цель нашей поездки - разобраться в этой технологии, потому что та, которая используется в Украине, устаревшая по своей сути. Панельное домостроение довольно затратное, не технологичное, несет большие потери энергии»,- сказал вице-премьер во время посещения фабрики по производству сборного железобетона Edimo.

Б. Колесников также посетил квартал экономного жилья в Аквиле, построенный по технологиям для строительства доступного жилья в кратчайшие сроки после землетрясения.

В Мининфраструктуры напомнили, что правительство Украины готово рассмотреть вопрос освобождения от налога на прибыль на 10 лет всех строительных компаний, которые будут задействованы в строительстве доступного жилья. Также рассматривается вопрос бесплатной передачи жилья застройщикам и бесплатной прокладки коммуникаций.

Государство также рассмотрит вопрос о возможности выплат процентов по кредитам компаниям, которые закупили соответствующее оборудование.

Предполагается, что для потребителей - потенциальных владельцев доступного жилья — будут действовать свои программы лояльности: приобрести доступное жилье можно будет на основе финансового лизинга на 12-15 лет под 3% годовых.

Как сообщал УНИАН, Б.Колесников ранее заявлял, что перспективой на ближайшие три-четыре года в плане привлекательных инвестиций в Украину для иностранных компаний может быть строительство доступного жилья и производство техники и автоматики, необходимой для его строительства.