Янукович одобрил приватизацию общежитий

Президент Виктор Янукович подписал Закон «Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2012-2015 годы».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 21 июня.

В соответствии с законом, Кабинет министров должен при подготовке проекта закона «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» и проектов законов о государственном бюджете Украины на следующие годы предусматривать средства для финансирования мероприятий, предусмотренных Программой.

Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации, органы местного самоуправления на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу данного закона должны разработать и утвердить в соответствии с задачами Программы региональные и местные программы передачи общежитий в собственность территориальных общин. А во время разработки и утверждения проектов местных бюджетов предусматривать в них необходимы средства для обеспечения выполнения региональных и местных программ (мероприятий).

Данной Программой предусмотрена передача общежитий в собственность территориальных общин для обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий.

В соответствии с Программой, пообъектный перечень общежитий государственной формы собственности, которые подлежат передаче в собственность территориальных общин, утверждается центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сферах жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, ежегодно во время распределения средств между регионами в пределах бюджетных назначений на соответствующий год.

Как ожидается, в результате выполнения Программы в собственность территориальных общин будет передано 1058 общежитий общей площадью 2457,82 тыс. кв. метров, что будет способствовать уменьшению предопределенной жилищной проблемой социальной напряженности в обществе, которая существует много лет.

В частности, в собственность территориальных общин планируется передать: в 2012 году - 214 общежитий; в 2013 году - 263 общежития; в 2014 году - 294 общежития; в 2015 году - 287 общежитий.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного и местного бюджетов и других источников, предусмотренных законом.

Общий объем финансирования, предусмотренный региональными программами передачи общежитий в собственность территориальных общин, составляет 1224 400,1 тыс. грн, из них из государственного бюджета – 612 200,05 тыс. грн, из местных бюджетов – 612 200,05 тыс. грн.

Объем расходов на выполнение Программы уточняется во время составления проекта государственного бюджета Украины на соответствующий год.

Распределение средств между регионами осуществляется в соответствии с утвержденным Кабинетом министров Украины Порядком использования средств, предусмотренных для выполнения Программы.