Градосовету Киева предcтавлены три варианта транспортной развязки на Почтовой площади

Три варианта архитектурно-пространственного и транспортного решения Почтовой площади в Киеве были представлены в среду, 18 июля, на заседании секции градостроительства и архитектуры Архитектурно-градостроительного совета при Главном управлении градостроительства и архитектуры КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, вариант, разработанный ООО «Експреспроект» предполагает строительство эстакад с Боричева спуска на ул. Набережно-Крещатицкую, с ул. Набережно-Крещатицкой на Владимирский спуск и в сторону Гаванского моста. При этом на Владимирском спуске предлагается строительство кольца для разворота транспорта.

Как сообщил представитель компании «Експреспроект» Виктор Петрук, сметная стоимость проекта составит 135 млн грн без учета реконструкции инженерных сетей.

Планируется, что пропускная способность транспортного узла на Почтовой площади увеличится с 9,3 до 16,3 тыс. автомобилей в час.

Согласно проекту, публичное пространство площади планируется увеличить до 1,44 га за счет переноса преобладающей части транспортного потока с Боричевого спуска на угол здания «Киевпасстранса» (Набережное шоссе, 2).

Данный вариант не рассматривает ул. Сагайдачного как исключительно пешеходную зону, так как другой альтернативы проезда через Подол нет. Вместе с тем, предлагается обустроить единую неделимую пешеходную зону от ул. Верхний Вал - Контрактовая площадь - Почтовая площадь - Европейская площадь - набережная Днепра вдоль склонов. При этом исключительно пешеходной планируется сделать зону по ул. Покровской и на Боричевом току.

Планируется, что зона от Почтовой площади будет соединяться с набережной Днепра через стилобат и пешеходный мост на траверзе Речного вокзала. В пешеходной зоне предполагается обустройство велосипедных дорожек.

Архитектурный ансамбль площади планируется решить через устройство крытой галереи с северного угла площади, которая защитит площадь от транспортной развязки, и фонтана. На консоли стилобатной части планируется обустроить смотровую площадку.

В свою очередь институт «Київдормістпроект» предложил два варианта решения транспортной развязки на Почтовой площади. Проект предполагает строительство тоннеля, строительство эстакады, реконструкцию Боричевого спуска.

При этом на площади планируется строительство двухуровневой пешеходной платформы с паркингом и общественным пространством со спуском на Набережное шоссе. На площади планируется строительство колоннады и памятника. Здание, в котором расположен "Макдональдз" сносить не планируется.

Первый вариант, сметной стоимостью 555 млн грн, предусматривает наличие левого поворота с Набережного шоссе на Боричев спуск. Второй вариант, сметной стоимостью 320 млн грн, его не предусматривает.

По словам представителя института «Київдормістпроект» Владимира Воробьева, сегодня на Почтовой площади начаты подготовительные работы по реконструкции площади, а именно, проводится перекладка инженерных сетей. При этом у проектировщика нет утвержденной стадии проекта.

Как сообщил заместитель главы Архитектурно-градостроительного совета Андрей Куделин, транспортный вариант развязки прошел экспертизу и был утвержден заказчиком - «Киевавтодором», однако в КГГА предложили представить решение не только транспортной развязки, но и архитектурное решение всей площади.

В свою очередь глава транспортной комиссии Киевсовета Владимир Олийнык потребовал объяснений, почему на Почтовой площади задействована техника, которая перекрывает центр Киева. Он сообщил, что комиссия готова провести специальное заседание, на котором рассмотреть оба варианта развязки.

Вместе с тем, член Градосовета Анатоль Карминский отметил, что проект реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади должен быть утвержден КГГА. При этом он должен включать схему организации дорожного движения.

По результатам заседания Градосовет рекомендовал двум проектным организациям доработать проекты реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади и представить совету картограммы транспортных схем.