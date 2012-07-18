Бригинец просит председателя КГГА прекратить работы на Почтовой площади

Член Градостроительного совета Киева, депутат Киевсовета Александр Бригинец просит председателя КГГА Александра Попова прекратить строительные работы на Почтовой площади, поскольку на их проведение нет никаких разрешений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма А.Бригинца.

«Я обратился к председателю КГГА А.Попову с требованием прекратить какие-либо строительные работы на Почтовой площади, поскольку на их проведение нет никаких разрешений, а также средств, предусмотренных в бюджете Киева. А также рассмотреть альтернативный проект развязки, который, по моему мнению, имеет ряд преимуществ не только с транспортной и финансовой точек зрения, а в частности, с организацией культурного пространства Почтовой площади», - заявил А.Бригинец.

По словам депутата, сегодня во время рассмотрения и обсуждения проекта строительства развязки на Почтовой площади на заседании Градостроительного совета Киева стало известно, что настоящим документом предусматривается возможность возведения трехуровневого сооружения, где разместятся паркинг для автомобилей и торгово-развлекательный комплекс с магазинами, кафе и ресторанами, а также комфортный выход на причал для частных яхт.

«Кроме того, что киевлянам хотят навязать вместо Почтовой площади еще один торговый комплекс «а ля» ТРЦ «Глобус», который, по моему мнению, абсолютно неуместен, и заставить набережную дорогими яхтами, возмущает то, что за пределами обсуждения остался альтернативный проект развязки, который в четыре раза дешевле обсуждаемого провластного проекта», - возмутился А.Бригинец.

Стоимость развязки, выбранной властью как проект перестройки Почтовой площади, согласно справке КП «Киевавтодор» достигает 611,8 млн грн. Альтернативное предложение, которое предлагает транспортную развязку с непрерывным движением (то есть без светофоров) и полным решением всех направлений, стоит лишь 150 млн грн. Во время ее возведения не будет прекращаться движение транспорт, утверждает А.Бригинец.

Среди существенных преимуществ альтернативной развязки А.Бригинец называет то, что проект позволит увеличить пространство Почтовой площади за счет продолжения ее к набережной Днепра. Проект предусматривает строительство колоннады и фонтана, а также пешеходной зоны по маршруту: Верхний Вал - Контрактовая площадь – Почтовая площадь – Европейская площадь.

«Недавно власть объявила о том, что на Почтовой площади начались работы по подготовке строительства транспортной развязки, хотя проект развязки еще не утвержден Градостроительным советом и профильными инстанциями. То есть, строительные структуры не имеют никаких разрешительных документов на начало работ», - подчеркивает депутат.