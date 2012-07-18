Порядок введения стимулирующего тарифообразования разработают к сентябрю

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, к сентябрю текущего года планирует разработать методики и порядки введения стимулирующего тарифообразования в централизованном водоснабжении, водоотводе и теплоснабжении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора.

Как указывается в сообщении, введение стимулирующего тарифообразования для субъектов естественных монополий предусмотрено законом «О внесении изменений в Закон Украины«О естественных монополиях», который 17 июля подписал Президент Украины Виктор Янукович.

В комиссии отметили, что новые модели тарифообразования создадут предпосылки для привлечения инвестиций для реформирования коммунальной сферы (водоснабжение, водоотвод и теплоснабжение), а также повышения качества коммунальных услуг.

По словам председателя Нацкомуслуг Валерия Саратова, о конкретных шагах по внедрению стимулирующего тарифообразования в централизованном водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении говорить еще рано.

«Специалистами Национальной комиссии разрабатываются соответствующие методики и порядки внедрения. Я рассчитываю, что до сентября они будут представлены общественности», - сказал он.

В. Саратов отметил, что переход на стимулирующий тариф не будет обязательным или принудительным. Те предприятия, которые захотят, а главное, смогут перейти, будут иметь такую возможность.

«Необходимо понимать, что предприятия быстро поймут преимущества новой модели и в течение следующих нескольких лет большинство из них перейдет на работу в рамках новой модели тарифообразования», - считает председатель Нацкомуслуг.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2012 года Президент Украины подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О естественных монополиях». Парламент принял данный закон 21 июня.