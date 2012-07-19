Кабмин выделит 29,7 млн грн на достройку жилых домов в Ковеле, Луганске и Хмельницком

Кабинет министров Украины своим постановлением №639 от 18 июля 2012 года утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для завершения строительства жилых домов в Ковеле, Луганске и Хмельницком.

Текст постановления обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, на завершение строительства жилого дома по ул. Ватутина, 70б в Ковеле выделяется 7,360 млн грн, по ул. Генерала Лашина, 186 в Луганске — 14,720 млн грн, по ул. Гастелло, 15 в Хмельницком — 7,6 млн грн.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем программы является Минрегион.

Допускается софинансирование закупки за счет средств местных бюджетов и/или средств граждан, которые приобрели жилье в сооружающихся объектах.

После ввода домов в эксплуатацию квартиры передаются гражданам в соответствии с договорами, заключенными с застройщиками, и кредитными договорами с Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству или его региональными управлениями.