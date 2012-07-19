Суд отказался признать Гостиный двор памятником архитектуры

Окружной административный суд Киева отказался обеспечить приостановку постановления Кабинета Министров №1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в ходе предыдущего судебного заседания принял судья Виталий Амелёхин, ссылаясь на нехватку доказательств, предоставленных одним из истцов, – общественным активистом Вадимом Тороповым.

В то же время судья принял к рассмотрению экспертное мнение действительного члена Украинского национального комитета ICOMOS Ольги Пламеницкой относительно этого здания от представителей другого истца – частного производственно-торгового предприятия «Гостиный двор».

Однако В.Амелёхин отметил, что документ оформлен ненадлежащим образом.

Как отметила в комментарии журналистам адвокат, представитель Гостиного двора Марина Соловьёва, главным их требованием является полная отмена постановления Кабмина «как незаконного».

М. Соловьёва сообщила, что соответствующее ходатайство они планируют заявить во время следующего судебного заседания, с большим количеством доказательств.

«Если начнется уже рассмотрение по существу, мы будем ограничены и не сможем подать определенные ходатайства, которые считаем на процессе обязательными», - отметила она и добавила, что хочет пригласить к участию в рассмотрении дела саму О.Пламеницкую.

По убеждению М.Соловьёвой, эта экспертное мнение является единственным документом, который может повлиять на решение суда.

В то же время она заметила, что подобные судебные дела должны рассматриваться коллегиально, тогда как это дело слушает только один судья.

В то же время В.Амелёхин огласил постановление суда завершить подготовительное производство и назначить дело к следующему судебному разбирательству на 22 августа.

Как сообщалось, Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-ые годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский). Сейчас в здании Гостиного двора размещены магазины, а также Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Заболотного.

В связи с активными действиями застройщика Гостиный двор находится под постоянным присмотром активистов, которые выступают против реконструкции сооружения, и постоянно дежурят на его территории. 20 мая они объявили о создании Гостиной Республики на территории Гостиного двора - территории общественного свободного культурно-образовательного некоммерческого пространства.