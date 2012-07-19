Аферы с квартирами становятся массовым явлением в Киеве

Незаконное лишение жилья людей уже носит массовый характер в Киеве.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН юрист Филипп Ильенко.

По его словам, уже отработаны определенные схемы, и одна из самых распространенных - подделка документов, которые используются в квартирных аферах.

Ф.Ильенко отмечает, что законодательство в сфере защиты собственности граждан достаточно урегулировано, но “фактически проблема в том, что правоохранительные и судебные органы вообще не хотят такими делами заниматься”. По его словам, “они делают все для того, чтобы такое заявление не принять, чтобы вообще не рассматривать такое дело по существу, потому что для них это какая-то крайне нежелательная ситуация, где от них требуется реально брать на себя ответственность за какие-то серьезные действия, осуществлять серьезную, сложную работу и фактически привлекать к ответственности, можно сказать, коллег, потому что ни для кого не секрет, что мир нотариусов, адвокатов, прокуроров между собой очень тесно связан, нередко уже и родственными узами”.

Как отметил юрист, нередко понятно, что за “аферистами, очевидно, стоят определенные правоохранительные структуры, и все это покрывают суды”.

Ф.Ильенко подчеркнул, что к группам риска людей, которые могут пострадать от квартирных аферистов, принадлежат одинокие люди преклонного возраста, иностранцы, которые имеют собственность в Украине, но редко наведываются сюда, а также люди творческих профессий, которые “иногда бывают не совсем социально адаптированные”.

Ф.Ильенко отметил, что мошенники после оформления сделки уничтожают оригиналы документов, чаще всего доверенности, по которым проданы квартиры.

Ф.Ильенко отметил, что от таких мошенников пострадал известный в мире научный работник украинского происхождения, гражданин Австрии Василий Новицкий. По словам юриста, еще в 90-е годы В.Новицкий приобрел две квартиры, расположенные рядом в престижном районе на Печерске, а затем их соединил. Юрист отметил, что когда в 2009 году В.Новицкий в очередной раз приехал в Украину, то узнал, что он уже не является владельцем этих помещений. “Оказалось, что еще в 2003 году была оформлена доверенность якобы от его имени на продажу этих квартир на госпожу Б., и она продала третьему лицу эти квартиры за какую-то смешную цену по оценочной стоимости”, - отметил Ф.Ильенко. По его словам, “есть доказательства того, что Новицкий не подписывал эту доверенность, поскольку в тот период находился в официальной командировке в странах Средней Азии, и этому есть документальные подтверждения, и, кроме того, он никогда не был знаком с лицом, на имя которого якобы выдавал доверенность”. Юрист отмечает, что также было доказано экспертизами, что на доверенности подпись не В.Новицкого, то есть подпись поддельная, “но затем появляются данные экспертизы, которая имеет противоположное содержание, хотя там и без экспертизы видно, что подписи совсем разные”.

Ф.Ильенко отметил, что “Печерский суд рассматривал это дело почти 2 года, и в результате нам было отказано в удовлетворении нашего иска, что якобы мы не доказали, что он не написал эту доверенность”. По его словам, сейчас вновь подали иск в Печерский суд, изменив “немного предмет иска”.

Как отметил Ф.Ильенко: “Показательным является то, что в процессе, когда мы занимались этим делом, нам стало известно, что некоторые фигуранты нашего дела, в частности нотариус, фигурируют и в других подобных делах”. По его словам, “правоохранительные органы не проверяют по существу обращения людей, а массовость этих случаев начинает представлять угрозу не только частным интересам физических лиц, но и общественному правопорядку, потому что складывается ситуация, когда каждый из нас в любой момент может быть лишен права собственности”. “А затем всю свою жизнь будем пытаться восстановить справедливость, а в условиях, когда против нас действует фактически организованная преступная группировка с коррупционными связями, которая имеет финансовые возможности, - это не равноценная борьба”, - сказал Ф.Ильенко.

В свою очередь правозащитник Сергей Горбаченко также отметил, что жертвой “высококвалифицированного адвоката, который пользуется поддержкой отдельных коррумпированных правоохранителей, имеет определенные связи в судебной ветви власти”, стал пенсионер, воспитанник детского дома Дмитрий Бивалин.

По словам правозащитника, адвокат воспользовался тем, что “у частного нотариуса были сфальсифицированы документы на продажу-покупку квартиры”, и он пытался Д.Бивалина выселить из квартиры. С.Горбаченко отметил, что благодаря вмешательству журналистов было возбуждено уголовное дело, которое неоднократно закрывалось, но сейчас дело вновь открыто и находится в следственном управлении милиции Киева.

“Уже 8-й год Д.Бивалин пытается доказать, что никакой доверенности и документов на продажу квартиры не подписывал”, - отметил С.Горбаченко.

Общественный защитник Андрей Потопальский рассказал о том, что защищает своего приятеля - художника Алексея Попондопуло, который стал жертвой квартирных аферистов. По его словам, когда в 2011 году А.Попондопуло захотел продать свою квартиру, то выяснилось, что она продана еще в 2007 году, хоть он проживал все время в ней и платил за коммунальные услуги. А.Потопальский отметил, что оформлялась “эта операция тем самым нотариусом, что и в случае с В.Новицким”. По его словам, аферисты исходили из того, что А.Попондопуло - “художник, который не имеет постоянного места работы, он немного выпивает”, поэтому оформили по фальшивым документам продажу-покупку его квартиры, и ждали, когда “с этим человеком что-то случится”, а тогда они все заберут и “все концы в воду”. По его словам, такая схема не является редкостью, когда “происходит отслеживание людей преклонного возраста и одиноких”. А.Потопальский отметил, что “после длительных хождений по правоохранительным органам все-таки открыто уголовное дело относительно якобы покупки этой квартиры”.