Кабмин внес изменения в порядок утверждения проектов строительства

Кабинет министров своим постановлением внес изменения в Порядок утверждения проектов строительства проектов IV и V категорий сложности и проведения их экспертизы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно изменениям, экспертиза проектов IV и V категорий сложности, которые реализуются за счет бюджета, средств государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также кредитов, предоставленных под государственные гарантии, осуществляется экспертными организациями государственной формы собственности.

Сама процедура не меняется, поэтому дополнительных расходов ни средств государственного бюджета, ни со стороны заказчиков строительства не происходит, пояснили в министерстве.

«Упрощение разрешительных и согласовательных процедур в строительстве, в том числе проведение экспертизы проектов строительства, предусмотренных Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности», должно происходить одновременно с усилением контроля со стороны государства за рациональным расходованием участниками строительства средств государства и средств, предоставленных под его гарантии.

Регуляторный акт разработан именно для реализации этих положений и полностью соответствует поставленной цели», - прокомментировал изменения исполняющий обязанности министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Алипов.

По его словам, изменения будут способствовать улучшению качества проектной документации и правильности определения стоимости строительства.

Согласно постановлению Кабинета министров от 27 апреля 2011 г. № 557 «Об утверждении Порядка отнесения объектов строительства к IV и V категориям сложности», категория сложности объекта строительства определяется в соответствии со строительными нормами и государственными стандартами на основании класса последствий (ответственности) такого объекта строительства.