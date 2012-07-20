В Миргороде остались без воды 60 многоэтажек и почти 2 тысячи частных домов
08:57, 20 июля 2012Недвижимость
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В четверг, 19 июля, утром в Миргороде Полтавской области произошел прорыв канализационного коллектора, вследствие чего ограниченно централизованное водоснабжение 60 многоэтажных и около 1 тыс. 835 частных жилых домов.
Централизовано водоснабжение объектов жизнеобеспечения города и курортной зоны осуществляется без ограничений. Причина прорыва устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.
К ремонтным работам привлечены 12 чел. и 3 единицы техники от коммунального предприятия „Миргородводоканал”.
Ситуация находится под контролем Территориального управления МЧС в Полтавской области.
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