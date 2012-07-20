Украина опустилась на 61 место в индексе прозрачности мировых рынков недвижимости

Украина заняла 61 место в индексе прозрачности мировых рынков недвижимости в 2012 году, составленном консалтинговой компанией Jones Lang LaSalle, опустившись с 46 позиции в индексе 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно индексу, самым прозрачным рынком недвижимости в 2012 году стали США, за ними с небольшим отрывом идут Великобритания и Австралия. В категорию «С высокой прозрачностью» входят также Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Франция, Финляндия, Швеция и Швейцария. Крупнейшие города стран БРИК находятся на пути к прозрачности.

При этом Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге 37 и 44 место, тогда как в 2010 году две российские столицы находились на 31 и 35 строчках, соответственно. Относительное ослабление позиций России в рейтинге объясняется динамичным повышением прозрачности некоторых развивающихся рынков, стартовавших с низкой базы.

Города Украины занимают 61 строчку рейтинга прозрачности рынков недвижимости (46-е место в предыдущем исследовании).

В число стран с самым низким уровнем прозрачности входят Венесуэла, Монголия, Тунис, Гана, Ирак, Пакистан, Алжир, Ангола, Нигерия и Судан. В этот же ряд попала Беларусь.

«Текущие результаты свидетельствуют о взаимосвязи между объемами инвестиций в недвижимость и прозрачностью рынков. Все рынки, на которых в течение последних двух лет наблюдались самые высокие темпы роста объемов прямых инвестиций в коммерческую недвижимость, такие как Бразилия, Турция, Индонезия и Вьетнам, входят в первую десятку мировых лидеров по улучшению прозрачности», - считают в компании.

Справка УНИАН. Индекс прозрачности мировых рынков недвижимости, впервые опубликованный в 1999 году, составляется компанией Jones Lang LaSalle и ее подразделением LaSalle Investment Management на основе совокупности количественных рыночных данных и информации, собранной путем опроса международного бизнес-сообщества. На каждом рынке проводился общий анализ 83 различных факторов, которые были сгруппированы по 13 тематическим вопросам, учитывающим как фундаментальные показатели рынков и нормативно-правовую базу, так и особенности заключения сделок.