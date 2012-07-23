Выдача ипотеки под 3% профинансирована на более 19 млн грн

В Украине банки профинансировали 71 ипотечный кредит под 3% на общую сумму более 19 млн грн в рамках программы удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По состоянию на 23 июля 2012 года, в программе принимают участие 188 объектов, в которых предлагается для приобретения 8258 квартир. Количество желающих поучаствовать в программе выросло до 9148 человек.

По данным министерства, из общего количества кредитов в Киеве выдано 39 кредитов на общую сумму около 13,5 млн грн, 9 кредитов в Сумской области на сумму 1,4 млн грн, 8 кредитов в Полтавской области на сумму 1,1 млн грн, 7 кредитов в Харьковской области на сумму свыше 1 млн грн, 3 кредита в Автономной Республике Крым на сумму более 900 тыс. грн, по 1 кредиту в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Ривненской и Черниговской областях.

В Минрегионе отметили, что по-прежнему в 12 регионах страны (в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Луганской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и Севастополе) не заключено ни одного договора и не выдано ни одного кредита.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 июля, в программе удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, принимают участие 167 объектов, в которых предлагается для приобретения 6 тыс. 989 квартир. 8 тыс. 963 человека изъявили желание принять участие в программе.

На компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам под 3% в текущем году выделен 1 млрд грн. На эту сумму планируется компенсировать процентную ставку 30 тысячам заемщиков.

Первые 30 млн грн в рамках программы были перечислены регионам в июне, еще 70 млн грн должны быть перечислены в июле.

Кабинет министров Украины своим постановлением №598 от 27 июня 2012 года внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Согласно откорректированным условиям, в частности, нормативная площадь, на которую распространяется компенсация увеличена до 40 кв. м общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 18 кв. м на каждого следующего члена семьи, но не более 76 кв. м (ранее — 58 кв. м), а для индивидуальных жилых домов — не более 94 кв. м.

Кроме того, доля ежемесячного платежа по займу увеличена с 40 до 50 % в структуре совокупного дохода семьи заемщика.

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