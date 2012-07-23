Разногласия в служебной информации приводят к засекреченности генпланов — эксперт

Разногласия в формировании перечней информации под грифом «для служебного пользования» приводят к засекреченности генеральных планов населенных пунктов и отсутствию контроля общественности за их реализацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава совета Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко в ходе круглого стола «Как обеспечить свободный доступ граждан к генеральным планам городов и кто этому препятствует?».

По его словам, основной причиной отсутствия доступа граждан к генпланам является внесение картографо-геодезических материалов к перечням служебной информации Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства обороны, Государственного агентства земельных ресурсов, Укргоскартографии.

При этом в перечнях разных министерств и ведомств есть много разногласий. В.Щербаченко отметил, что из-за отсутствия четко прописанной методологии формирования перечней госслужащие по своему усмотрению определяют, какую информацию спрятать под грифом "для служебного пользования". В то же время согласования между собой этих перечней не происходит и государственный контроль за этим отсутствует, в результате чего доступ населения к генпланам ограничен.

«Результатом засекреченности генпланов является коррупция, замедление экономического роста, ухудшение инвестиционного климата, уничтожение зеленых зон», - добавил В. Щербаченко.

В свою очередь директор Департамента градостроительства, архитектуры и планирования территорий Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Соколов отметил, что министерство выступает за открытость и свободный доступ населения к генпланам.

По его словам, за формирование списков информации для служебного пользования отвечает командующий сил поддержки Вооруженных сил Украины, в составе которого функционирует экспертная комиссия Минобороны, определяющая данные перечни.

И. Солоков добавил, что министерство уже обращалось к правительству с просьбой поручить Минобороны внести в перечни изменения, чтобы население получило доступ к обсуждению генпланов, однако министерство все еще рассматривает этот вопрос.

При этом он констатировал, что генпланы в полном объеме остаются недоступными для общественности. Представитель Минрегиона уточнил, что графическая часть генпланов (перспективная застройка, расширение территорий) не является закрытой, доступ ограничен к информации об источниках, в том числе, резервных, водоснабжения, чтобы защитить население от несанкционированного доступа к ним.

И. Соколов сообщил, что по результатам круглого стола министерство планирует повторно обратиться в Кабинет министров и Минобороны для решения вопроса доступа общественности к генпланам.