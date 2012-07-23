Азаров надеется на снижение стоимости ипотечных кредитов до 5-6%

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что в ближайшее время стоимость ипотечных кредитов может снизиться до 5-6% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после посещения нового жилого дома, построенного по программе «Доступное жилье в Киеве» по улице Композитора Мейтуса, 4-А.

«Я думаю, что ставка будет снижаться, по которой берутся эти кредиты. Не всегда же у нас будет в течение 10 лет 16%. Будет и меньше. Я думаю, что мы в ближайшее время доведем эту ставку максимум до 5-6%», - сказал Н.Азаров.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

***

Азаров надеется, что в 2013 году в Украине начнется строительство индустриального жилья стоимостью до 5 тыс. грн/кв. м

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что с 2013 года в Украине начнет действовать программа строительства индустриального жилья со стоимостью квадратного метра ниже 5 тысяч гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об это он заявил сегодня после посещения нового жилого дома, построенного по программе «Доступное жилье в Киеве» по улице Композитора Мейтуса, 4-А.

Он отметил, что украинские специалисты изучают опыт строительства индустриального жилья в других странах, в частности, в Италии. «Сейчас наши специалисты побывали в зарубежных странах, в частности, в Италии. Изучили опыт, который есть в европейских странах индустриального возведения жилья с низкой стоимостью квадратного метра. То есть, мы хотим опуститься ниже 5 тысяч гривен за квадратный метр и при этом иметь хорошее европейское качество квартир», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что реализация этой и уже действующих программ по строительству жилья (программа удешевленной ипотеки, программа «Доступное жилье» - УНИАН) позволит «в разы увеличить объемы сдаваемого жилья».

Напомним, в июне премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработать механизм удешевления строительства жилья до 5,5 тыс. грн за квадратный метр.

Справка УНИАН. Согласно программе удешевленной ипотеки (под 3%), нормативная стоимость 1 кв. м жилья для Киева составляет 7 тыс. грн, Киевской области, областных центров, Севастополя и Симферополя - 5 тыс. грн, для других населенных пунктов - до 4 тыс. грн. Для населенных пунктов, расположенных в 15-километровой зоне от Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров, расчетная стоимость жилья может быть увеличена на 10%.