С начала года жилищными госпрограммами воспользовались 838 человек

В Украине с начала текущего года государственными программами по обеспечению граждан доступным жильем воспользовались 838 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«С учетом выданных на прошлой неделе 15 кредитов удешевленной ипотеки и 56 рефинансированных Государственным ипотечным учреждением, вместе по всем жилищным программам доступного жилья с начала года уже профинансировано приобретение 838 квартир. Из них 71 - на прошлой неделе», - сказал исполняющий обязанности Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Алипов.

По его данным, с начала года в рамках программы «Доступное жилье», по которой государство оплачивает 30% стоимости строительства жилья, а 70% вносят граждане, отобрано 193 участника, с которыми уже заключены договора.

При этом с начала года выдано 139 льготных кредитов в рамках программы молодежного жилищного кредитования. Также Государственное ипотечное учреждение профинансировало предоставление 435 кредитов на приобретение жилья.

Напомним, на сегодня в стране работает несколько государственных программ по обеспечению населения жильем. В частности, это программа удешевленной ипотеки (под 3%) для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; выдача льготных кредитов и частичная компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков молодым семьям для приобретения жилья; программа «Доступное жилье» (по схеме 70/30); программа льготного кредитования отдельных категорий жителей села «Собственный дом» и программа рефинансирования кредитов Государственным ипотечным учреждением.