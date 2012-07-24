Минрегион предлагает ОСМД оплачивать комуслуги по ценам для населения

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает определить, что объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) оплачивают жилищно-коммунальные услуги по ценам, установленным для населения.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирных домов», текст которого опубликован на сайте министерства.

Документом предлагается установить, что ОСМД оплачивают холодную и горячую воду, тепловую и электрическую энергию, газ, коммунальные услуги (централизованное снабжение холодной и горячей водой, водоотвод, газо- и электроснабжение, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов) и услуги содержания домов и сооружений и придомовых территорий по ценам (тарифам), установленным для населения.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, в нем предлагается согласовать термины закона об ОСМД с гражданским законодательством. В частности, термин «общее и неделимое имущество» заменяется на «общее имущество», термин «жилой комплекс» заменяется на «многоквартирный дом», термин «балансодержание» заменяется на термин «управление домом».

Кроме того, в документ включены положения о самостоятельном обеспечении ОСМД своих потребностей в содержании и эксплуатации здания, а также отношений с производителями жилищно-коммунальных услуг. В частности, ОСМД имеет право выступать коллективным потребителем (заказчиком) всех или части жилищно-коммунальных услуг (в таком случае производители ЖКУ заключают договор с объединением), определять управителя или поставщика отдельных услуг, с которым все совладельцы заключают договора, либо обеспечивать содержание дома своими силами.

Согласно законопроекту, с целью предоставления гражданам льгот и расчета размера субсидий на оплату ЖКУ плата за услуги по содержанию дома и придомовой территории, водоснабжение и водоотвод, газо-и электроснабжение, отопление, вывоз бытовых отходов определяется исходя из взносов и платежей, уплачиваемых владельцами объединения на такие цели.

Также документом определяется, что приобретенное за средства совладельцев имущество является их совместной собственностью, а не собственностью объединения, как юридического лица. Прямо предусмотрена возможность и определен общий порядок проведения письменного опроса для случаев, если общее собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Верховная Рада прислушалась к предложению Президента Украины Виктора Януковича и отклонила принятый 15 марта Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома».

12 апреля Президент Украины ветировал и поручил Кабинету министров до 15 июня доработать закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирных домов».