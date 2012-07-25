Только 6% гостиниц в принимавших Евро-2012 городах довольны финрезультатами — опрос

Только 6% гостиниц в принимавших чемпионат Европы по футболу Евро-2012 городах довольны финансовыми результатами его проведения.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса более 100 гостиниц принимавших чемпионат городов, проведенного Советом по вопросам туризма и курортов совместно с порталом Prohotelia.

Согласно опросу, из 115 респондентов, принявших участие в опросе, только 7 отелей (6%) полностью удовлетворены результатами чемпионата. 47 гостиниц (41%) отметили рост и загрузки, и доходов, но ожидали гораздо большего результата. В 34 отелях ( 30%) загрузка была ниже, чем в прошлом году, доходы остались на прежнем уровне за счет более высокой цены. 10 отелей (9%) потеряли и загрузку, и доходы.

По мнению председателя Совета по вопросам туризма и курортов Евгения Самарцева, такие скромные экономические результаты для гостиничной индустрии объясняются несколькими факторами.

«Первое – это отсутствие какой–либо системной работы Агентства по вопросам туризма и курортов, которое должно было отвечать за целевую рекламную кампанию страны на главных рынках Евро-2012. Второй фактор – несоответствие структуры гостиничной индустрии принимающих городов и потребительских требований основной группы «футбольных» туристов. Мы увлеклись развитием премиум-сегмента отелей, в то время как массовый европейский и внутренний рынок, особенно в период кризиса, требует качественных двухзвездочных гостиниц. В-третьих, объявив о многомиллионном наплыве болельщиков, организаторы объективно подхлестнули первую волну спекулятивной лихорадки на «вторичном» гостиничном рынке, что изначально отпугнуло значительное количество желавших посетить страну. Наконец, такие тенденции стали особенностью футбольных чемпионатов – в этот период не планируются или отменяются серьезные корпоративные мероприятия, выставки и т.д., что негативно сказывается на загрузке», - подчеркнул Е.Самарцев.